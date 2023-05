Un grand spectacle pour fêter le centenaire des soins de santé en français à Moncton

Il y a un siècle, une première patiente a été soignée en français à Moncton. C'était en octobre 1922, à l'Hôtel-Dieu de l'Assomption, fondé par les Sœurs de la Providence. La contribution de ces religieuses soignantes sera soulignée lors du spectacle.

Parmi les artistes de diverses disciplines qui monteront sur scène, on compte notamment Marie-Jo Thério, Christian Kit Goguen, Sandra Le Couteur, le groupe Écarlate, les jeunes chanteurs d’Acadie, la troupe DansEncorps, Jean-Philippe Raîche et Georgette LeBlanc.

Ce qui relie tous ces artistes-là, c’est leur lumière et le fait qu’ils sont attachés de quelque façon à notre communauté ici à Moncton , affirme la directrice artistique de l’événement, Mélanie LeBlanc.

L'artiste Mélanie LeBlanc assure la direction artistique de cette grande soirée. Photo : Radio-Canada / OCEANE DOUCET

Cette dernière a d’ailleurs fait des recherches dans les archives du CHU Dumont afin de s’inspirer pour la ligne directrice du spectacle.

Une découverte intéressante des archives : l’arrivée en train des religieuses, il y a 100 ans.

Ce moment-là est vraiment venu capter mon imaginaire. C’est un petit peu avec ce moment-là que le spectacle est lancé , dit-elle. On part avec le train et l’arrivée de ces quatre religieuses gardes-malades là pour, dans le fond, changer notre communauté à jamais.

100 ans de soins en français

L'hôpital l’Hôtel-Dieu de l’Assomption, dirigé par la congrégation des Sœurs de la Providence, a ouvert ses portes en octobre 1922. Il s’agissait d’un établissement de 17 lits, sur la rue Church, dans le centre-ville.

En 1928, un nouvel Hôtel-Dieu a ouvert ses portes pour répondre à la forte demande pour des soins de santé en français dans la région. Il a été acheté par le gouvernement provincial en 1967. Ce dernier a par la suite fait construire le futur CHU Dumont, qui a ouvert ses portes en 1975.

La Dre Chantal Arsenault, coprésidente du comité organisateur des fêtes du 100e des soins de santé en français à Moncton, le 2 mai 2023. Photo : Radio-Canada / OCEANE DOUCET

Célébrer le 100e anniversaire des soins de santé en français dans la province est primordial, selon la Dre Chantal Arsenault, médecin de famille au CHU Dumont depuis 30 ans et coprésidente du comité organisateur des festivités.

C’est important de savoir d’où on vient et d’avoir des racines. Il y a eu beaucoup de défis dans les soins de santé, alors ça prend un sentiment d’appartenance, ça prend des racines pour que lorsque les temps deviennent durs, on va rester debout et on sera bien ancré et on aura le goût d’y rester , dit-elle. C’est très important que d’être soigné dans sa langue.

Rendez-vous à la cathédrale

Le choix du lieu de spectacle n’est pas anodin.

La cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, au 226 rue St. George, est un beau petit clin d'œil aux Sœurs de la Providence.

On se devait, respectueusement, de revenir à notre lieu d’origine et d’apporter toutes les générations qui se sont succédé dans un esprit de fête et de se rassembler , explique Gilles Beaulieu coprésident du comité organisateur des célébrations.

C’est un bijou, et toute cette belle histoire a commencé avec une vocation : les religieuses, les Sœurs de la providence , dit-il.

Gilles Beaulieu, coprésident du comité organisateur des fêtes du 100e du CHU Dumont, le 2 mai 2023. Photo : Radio-Canada / OCEANE DOUCET

Le fait de célébrer notre 100e anniversaire dans la cathédrale de la rue St. George est symbolique et en même temps grandiose , ajoute la Dre Chantal Arsenault. Ce n’est pas un hasard qu’on est ici, c’est la boucle qui se boucle

Le spectacle sera présenté le 19 mai à 19 h. L'entrée sera libre. Les billets seront disponibles à compter du 3 mai en ligne par le biais de l'agence Le Grenier musique.

Avec les informations d'Océane Doucet