La 7e voie sur le pont Pierre-Laporte n’est pas la « panacée », selon Guilbault

Geneviève Guilbault soutient que la gestion dynamique des voies sur le pont Pierre-Laporte ne changerait pas grand-chose à la fluidité de la circulation et que la mesure est beaucoup plus complexe qu’elle en a l’air.

Non seulement ce n’est pas une panacée, mais ça ne se ferait pas du jour au lendemain , a lancé la ministre des Transports et de la Mobilité durable mardi matin, lors de l'étude des crédits budgétaires à l’Assemblée nationale.

Même si on mettait une septième voie, il y aurait divers enjeux [...] De toute façon, il y a un goulot d’étranglement pour les gens qui habitent ici , a fait valoir Mme Guilbault.

Geneviève Guilbault doute que la gestion dynamique des voies sur le pont Pierre-Laporte soit la solution aux problèmes de circulation dans le secteur. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La gestion dynamique des voies sur le pont Pierre-Laporte incluant l’ajout d’une potentielle septième voie a été rejetée par la CAQ, et ce, même si une étude du ministère des Transports datant de janvier 2021 soutient que l’option est viable.

Le gouvernement Legault dit miser plutôt sur le réaménagement à la tête des ponts pour améliorer la fluidité routière.

Des défis considérables

Mitraillée de questions par le député libéral André A. Morin sur la gestion des voies dynamiques, Geneviève Guilbault a soutenu que la mesure aurait peu d’effets sur les habitudes de déplacement des résidents.

On ne peut pas ajouter une septième voie sur le pont Pierre-Laporte de la même façon qu’on fait rouler un autobus sur un accotement d’autoroute du jour au lendemain. Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne , a insisté la ministre.

Depuis 2015, la gestion des voies dynamiques sur le célèbre pont du Golden Gate, à San Francisco, est rendue possible grâce à l'emploi d'un engin lourd de type « zipper ». (Photo d'archives) Photo : Eekim, CC0, via Wikimedia Commons

Selon elle, l’option engendrerait des préoccupations de sécurité routière en raison du rétrécissement des six voies actuelles, notamment pour les poids lourds lors d’épisodes de grands vents. La limite de vitesse serait aussi réduite de 100 km/h à 70 km/h.

Il y a des enjeux qui viennent avec ça. Ce n’est pas une solution qui doit être vue de manière simpliste, comme étant une panacée. On l’étudie, on la documente, mais ce n’est pas une solution miraculeuse qui réglerait tous les problèmes , a martelé Geneviève Guilbault.

Le gouvernement continuera d’étudier l’option malgré tout.

Troisième lien

Le recul du gouvernement au sujet du projet autoroutier du troisième lien a monopolisé la vaste majorité de l’étude des crédits budgétaires du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Le libéral André A. Morin, le solidaire Étienne Grandmont et le péquiste Joël Arseneau ont tous les trois cherché à en savoir plus sur le moment où la décision d’abandonner la portion autoroutière du tunnel Québec-Lévis a été abandonnée et sur les raisons derrière ce choix.

Le troisième lien sera entièrement consacré au transport collectif, a tranché le gouvernement Legault. Photo : Radio-Canada

Est-ce qu’on peut affirmer que la ministre savait avant la campagne électorale qu’elle avait des doutes sur la faisabilité de l’engagement du troisième lien? , a demandé M. Morin.

Geneviève Guilbault lui a répondu qu'elle et ses collègues de la CAQ n'auraient pas pris d'engagement aussi ferme à l'égard du projet de tunnel si les résultats des plus récentes études avaient été connus avant la tenue du dernier scrutin général.