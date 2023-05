Des gestes homophobes dans des écoles de la N.-É. inquiètent

En entrevue au Réveil de la Nouvelle-Écosse et T.-N.-L., la députée néo-démocrate, porte-parole du parti pour les questions LGBTQ+ et francophones , Lisa Lachance, a confié qu’il ne s’agit pas de gestes isolés.

Ce n’est vraiment pas seulement à l’école Bayview ou au Cap-Breton , je reçois des histoires de partout en Nouvelle-Écosse , témoigne la députée.

« Je vois vraiment une tendance. » — Une citation de Lisa Lachance, députée NPD

Elle et d'autres membres du parti politique sont préoccupés par ce qu'ils voient comme une hausses des gestes homophones dans différents endroits de la province dans les écoles anglophones et francophones.

Le NPD aimerait voir plus d’outils et d’espace pour l’éducation aux réalités LGBTQ+ dans le système scolaire.

C'est vraiment une période inquiétante pour la communauté , remarque Lisa Lachance.

Je pense que c’est lié à une tendance nationale et internationale et [...] on a pensé que ça n'allait pas arriver ici en Nouvelle-Écosse parce qu’on a eu des succès dans le domaine légal et tout ça, mais il y a toujours du travail à faire.

La députée néo-démocrate Lisa Lachance Photo : Jean Laroche/CBC

Elle dénonce aussi certains groupes, qui cherchent à son avis, à tirer profit des actes haineux et qui encouragent la haine envers toutes les différences, qu’elles soient de races, de cultures, de religion ou d’orientation sexuelle.

C’est vraiment le temps d’avoir des leaders dans les communautés pour réaffirmer les droits de tous les élèves parce que ça n’affecte pas seulement les élèves de la communauté LGBTQ , précise Lisa Lachance.

« Une atmosphère de haine et d’intolérance affecte l’expérience éducative de tout le monde. » — Une citation de Lisa Lachance, députée NPD

Alina Kogas, une jeune diplômée de 18 ans de l’école Bay View qui s'identifie comme queer, a été choquée de voir le drapeau de la fierté brûlé.

Ce qui me dérange le plus, c'est que ç’a été traité comme une blague , dit-elle. C'est écœurant!

Le drapeau de la fierté de l'école Bay View qui a été brûlé par des élèves doit être remplacé. La GRC enquête. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Au cours des dernières années, elle et d'autres étudiants LGBTQ diplômés ont signé le drapeau comme rite de passage avant leur remise de diplôme.

Le signer c'est incroyablement libérateur , confie Alina Kogas. Elle explique que c’est une façon de soutenir la prochaine génération d’élèves issus de la communauté LGBTQ, qui vont venir étudier à l’école.

Lisa Lachance croit qu’il est temps que le gouvernement prenne position publiquement.

La chose la plus importante c’est de voir la ministre passer un message de soutien fort , dit-elle. Parce que ce n'est pas le temps de revenir en arrière.

Avec les informations du Réveil de la N.-É. et de T.-N.-L.