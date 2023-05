L’Orchestre symphonique des jeunes de Sudbury fête ses 50 ans

L'Orchestre symphonique des jeunes de Sudbury fête le cinquantième anniversaire de sa création cette semaine avec notamment une célébration en fanfare et en musique prévue dimanche pour souligner cette saison.

Le concert à la place Saint-Andrew de Sudbury soulignera ce pilier de la communauté musicale locale.

Au programme, les meilleurs succès de ces 50 dernières années, une variété de genre et de morceaux classiques, en plus d’une composition originale du musicien autochtone J. Alex Young, lui même ancien membre de l'Orchestre.

Cet organisme à but non lucratif a été fondé en 1972, pour donner la chance aux jeunes musiciens de développer leurs pratiques et apprentissages en groupe.

L'orchestre compte plus d'une vingtaine de membres dont l'âge se situe entre 10 et 20 ans.

Le Dr Jamie Arrowsmith sera à la baguette. Diplômé de l'Eastman School of Music et de la Kent State University aux États-Unis, il a poursuivi ses études doctorales à la Brunel University de Londres au Royaume-Uni.

Un tremplin vers le monde de la musique professionnel

Depuis sa création, l'Orchestre symphonique des jeunes de Sudbury a formé des centaines de musiciens.

Marie-Josée Bergeron, vice-présidente du conseil d’administration de l’orchestre déclare qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne réalisent pas leur amour de la musique à ce point là, jusqu'à ce qu’ils jouent avec un groupe .

« Il faut être attentifs aux autres pour vraiment bien suivre où es ce qu’on est rendu », affirme Marie-Josée Bergeron. Photo : Avec la permission de Marie-Josée Bergeron

Beaucoup d'anciens de l'orchestre ont poursuivi une carrière musicale professionnelle.

Certains anciens membres de l'orchestre ont même rejoint des orchestres internationaux tels que la Symphonie de Minneapolis ou celle de la région de Boston aux États-Unis.

D’autres, tels que Jeremy Bell, qui fait partie du Quatuor Penderecki, sont devenus compositeurs-interprètes.

Geoff McCausland est membre de l’Orchestre symphonique de Sudbury. Il a été autrefois membre de l’Orchestre de jeunesse du Nouveau-Brunswick.

« Si je n’étais pas un membre de l’orchestre de jeunesse, je ne serais pas un musicien professionnel. » — Une citation de Geoff McCausland, musicien et membre de l’Orchestre symphonique de Sudbury.

Magalie Malette, violoncelliste de l’Orchestre jeunesse met aussi l'accent sur l'importance de la cohésion du groupe, c'est aussi une opportunité de créer des liens d'amitié.

Magalie Malette, violoncelliste avec l'Orchestre symphonique des jeunes de Sudbury Photo : Avec la permission de Magalie Malette

Son plus grand défi durant ses années avec l'Orchestre a été le concert en virtuel réalisé durant la pandémie.

« Ça été difficile de se coordonner avec le groupe, mais le pire c'est de ne pas sentir l'énergie que le public t'apporte. Les applaudissements nous ont beaucoup manqués. » — Une citation de Magalie Malette, violoncelliste de l’Orchestre jeunesse de Sudbury.

L'orchestre est le seul organisme musical de Sudbury qui offre aux jeunes une formation musicale et une expérience du répertoire orchestral.