Crabe des neiges : une saison à oublier pour les pêcheurs et les transformateurs

La pandémie et l'inflation ont malmené le marché américain, où est vendu une grande partie du crabe des neiges.

Le crabe des neiges est en abondance dans les casiers des crabiers de la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Le produit se vend donc à très bas prix, ce qui est très bon pour le portefeuille des consommateurs, mais beaucoup moins pour les pêcheurs et les transformateurs.

Au quai de Shippagan, les bateaux reviennent avec des cales pleines du précieux crustacé. L'un de ces bateaux transporte 27 000 kilogrammes de crabe.

Des travailleurs au quai de Shippagan s'affairent à décharger un crabier. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Un peu plus loin, l'équipage du RML, le bateau du capitaine Steven Haché, termine tout juste son débarquement. Il va repartir le soir même.

Un prix très bas

On sort, on reste deux jours en mer, on arrive, on décharge, on repart de nouveau dans la soirée. C'est non-stop, ça n’arrête pas , raconte-t-il.

« C'est non-stop, ça n'arrête pas », affirme Steven Haché, capitaine du crabier RML à Shippagan, Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Rapidement, le crabe prend la direction des usines de transformation. Les camions réfrigérés se remplissent à vue d'œil.

Mais il y a un problème. Le marché n'est pas si gourmand, du moins pas encore, et le prix offert aux pêcheurs est très bas : 2,25 $ la livre. C'est le même prix sur tous les quais de l'Atlantique et du Québec.

Les débarquements de crabe des neiges n'ont pas pris de pause depuis le début de la saison. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

« Ce n'est pas beaucoup. C'est à peine pour couvrir les dépenses qu'on fait. » — Une citation de Steven Haché, crabier

Qu'importe, les crabiers continuent leur pêche effrénée avant l'arrivée des baleines noires dans les prochaines semaines. Quand elles reviennent dans la région au printemps, des zones de pêche doivent fermer.

Les usines débordent de crabe des neiges

Et pendant ce temps, les usines débordent de crabe. Les travailleurs sont à l'œuvre jusqu'à 12 heures par jour, sept jours sur sept, pour tout transformer. C'est ce qui se produit chez McGraw Seafood, à Tracadie.

Les travailleurs d'usine de transformation de crabe des neiges peinent à fournir. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Le mauvais temps de cette semaine, qui empêche les crabiers de sortir en mer, est salutaire pour les usines. Elles souffleront un peu, en transformant une partie des surplus accumulés depuis le début de la pêche sans que d’autres cargaisons s’ajoutent.

C'est un début de saison intense, sans que l'on sache encore si tout le crabe va s'écouler. Le principal marché est celui des États-Unis. Il est mal en point depuis 2022.

Des travailleurs d'usine traîtent le crabe des neiges. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Gilles Thériault, président de l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick, est catégorique.

« On a perdu, en tant qu’industrie des provinces atlantiques et du Québec, des centaines de millions de dollars parce que le marché a crashé. » — Une citation de Gilles Thériault, président de l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick

Le marché s’est effondré

Le marché du crabe des neiges s'est effondré l'an dernier, victime des effets de la pandémie et de l'inflation.

Les consommateurs ont boudé le produit quand les prix ont atteint des sommets. Le crabe a coûté jusqu'à 30 $ la livre dans des poissonneries à Moncton. Du jamais vu.

Des caisses de pattes de crabe des neiges. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Conséquence, il est resté beaucoup de crabes invendus dans les congélateurs, jusqu'à ce printemps.

On commence à recevoir des appels de nos clients américains - et ce sont de bonnes nouvelles -, mais à des prix très bas, ce qui fait que les pêcheurs aussi cette année reçoivent des prix de 2,25 $ la livre pour le crabe au lieu du 5, 6, 7 et jusqu'à 8 $ qu'ils recevaient au cours des dernières années , poursuit Gilles Thériault.

Garder la tête hors de l’eau

L'objectif, dit Gilles Thériault, est de garder la tête hors de l'eau cette saison.

Du crabe des neiges prêt à être cuit. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

C'est très important de ne pas perdre d'argent parce qu'il y a beaucoup de transformateurs qui ont beaucoup de difficultés financières à cause de l'an passé et qui ne pourraient pas se permettre de connaître une autre année de déficit comme l'an passé , juge le président de l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick.

Et c'est pourquoi les transformateurs n'offrent pas plus que 2,25 $ la livre aux pêcheurs.

Une année de rétablissement de l’industrie

2023 est une année de rétablissement pour l'industrie. Dans le millieu, on espère qu'il n'y aura pas trop de stocks sur le marché en 2024 et que les prix atteindront des niveaux plus normaux.

L'entrepôt de l'usine de transformation McGraw Seafood de Tracadie est remplie de crabe des neiges de 2022. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Les crabiers se résignent à cette année de rétablissement dans l'espoir de recevoir quelques dollars de plus la livre l'an prochain.

On pense que c'est un ajustement qui était nécessaire , indique Gilles Thériault. On pense qu’à ces prix-là, les consommateurs vont revenir à consommer du crabe, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain.

Il n'y a qu'à Terre-Neuve où les pêcheurs refusent toujours de sortir en mer à ce prix. Dans la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, la pêche se poursuit.

Les caisses de crabe des neiges s'empilent dans l'entrepôt congelé de l'usine McGraw Seafood de Tracadie. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

D'après moi, si ça va bien comme ça, si les zones ne ferment pas (à cause des baleines), on pourrait faire six autres voyages. À la fin mai, on pourrait peut-être bien finir, si des zones ne ferment pas , évalue le capitaine Steven Haché.

Et c'est le consommateur qui, en fin de compte, s'en sort le mieux cette année. Le crabe lui coûte beaucoup moins cher. Un répit sur le portefeuille jusqu'au retour en force de l'industrie, si tout va comme prévu.

D’après un reportage de Michèle Brideau