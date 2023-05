Une policière de Toronto renvoyée pour ses déclarations incendiaires sur Twitter

À Toronto, la policière Firouzeh Zarabi-Majd a été relevée de ses fonctions, mardi, pour inconduite professionnelle et sa vendetta contre son employeur. Elle avait été reconnue coupable par contumace, en décembre, de huit accusations d'insubordination et de conduite déshonorante à l'issue de son audience disciplinaire.

Dans sa décision, le tribunal administratif de police a conclu que l'agente Zarabi-Majd ne peut être réintégrée dans ses fonctions, parce qu'elle est incontrôlable et qu'elle n'affiche aucun remords pour le tort qu'elle a causé à la réputation de son employeur et aux collègues qu'elle a nommés sur les réseaux sociaux.

Sa conduite est inexcusable, elle ne peut en aucun cas être réhabilitée à cause du mépris qu'elle nourrit toujours pour son employeur , explique la surintendante de police, Robin McElary-Downe, qui présidait l'audience.

La Sdte McElary-Downe ajoute qu'il faut montrer l'exemple et dissuader quiconque dans le service de police de se comporter de la sorte. Il en va de la confiance du public , dit-elle.

L'agente Firouzeh Zarabi-Majd n'a participé à aucune audience disciplinaire devant le tribunal administratif de police pour des raisons de santé. Photo : Radio-Canada / Andy Hincenbergs

La poursuite paraissait satisfaite, elle qui avait demandé le renvoi définitif de la policière. L'agente Zarabi-Majd, qui était absente à son audience, comptait huit années de service.

Dénonciation flagrante en public

L'agente Firouzeh Zarabi-Majd, 41 ans, avait dénoncé le comportement d'un coéquipier au sujet de l'arrestation musclée d'un homme noir à Toronto dans le cadre de leur travail.

Elle considérait que l'usage de la force était injustifié. Son collègue est toujours accusé au criminel dans cette cause. L'agente Zarabi-Majda avait publié son nom malgré un interdit de publication à ce sujet.

Elle a violé le secret professionnel et la confidentialité des informations au sujet de son collègue, mettant ainsi en danger la sécurité du public et celle de ses confrères et consœurs , poursuit la Sdte McElary-Downe.

L'arrestation violente d'un homme noir par la police dont l'agente Firouzeh Zarabi-Majd avait été témoin a été l'élément déclencheur dans cette affaire. Photo : CBC

La policière avait néanmoins refusé de témoigner devant ses supérieurs au sujet de la conduite de son collègue. Ce manquement au devoir a d'ailleurs été mentionné dans la sentence de la Sdte McElary-Downe.

La policière d'origine iranienne soutient qu'elle a enduré des années de représailles à caractère sexiste et raciste pour avoir dénoncé le collègue en question, au point de porter plainte contre son service pour harcèlement devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario en 2020.

Dans des microbillets diffamatoires et faisant preuve de vulgarité, l'agente s'en est ensuite directement prise à son service, à la Commission des services policiers de Toronto et à des membres du conseil municipal, dont l'ancien maire de Toronto John Tory.

F**k the patriarchy , Toronto Police Service is a f***ing bully , Stop silencing women , leur avait-elle lancé sur Twitter dans de nombreux gazouillis sur une période de six mois.

L'agente Zarabi-Majda avait traité l'ex-chef de police James Ramer de voyou, de prédateur et de suprémaciste blanc pour n'avoir rien fait au sujet de la conduite de son collègue qu'elle avait dénoncée au préalable sur Twitter. Photo : Radio-Canada

La Sdte McElary-Downe a en outre relevé la répétitivité des attaques de l'agente sur le réseau social, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé.

Elle reprend à ce sujet les mots de l'avocat de la poursuite, qui avait qualifié le comportement de la policière de vendetta contre son employeur.

L'agente Zarabi-Majda a sérieusement entaché la réputation du service de police de Toronto, et le renvoi est la seule sanction possible au regard de la jurisprudence au sujet d'une telle inconduite , poursuit-elle.

Son comportement est inacceptable, disgracieux et contre-productif , précise-t-elle en faisant référence à une consœur qu'elle disait vouloir aider à l'époque. Elle n'a fait que victimiser à nouveau sa collègue , dit-elle.

La santé comme facteur atténuant

La Sdte McElary-Downe a retenu très peu de facteurs atténuants dans son jugement-fleuve d'une heure et demie.

L'agente Zarabi-Majda était en congé de maladie depuis 4 ans lorsqu'elle a publié ses gazouillis incendiaires sur Twitter.

Son audience disciplinaire a permis de confirmer qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) pour des actes présumés de harcèlement à caractère sexuel.

L'arbitre du tribunal disciplinaire note que le rapport médical de la médecin qui traite la policière montre pourtant que ses symptômes de SSPT ont diminué avant le début de sa vendetta contre son employeur.

Le compte « Dirty Shades of Blue » de l'agente Zarabi-Majd est aujourd'hui introuvable sur Twitter. Photo : iStock / DKart

Sans remettre en question la parole de son médecin, il est possible que le comportement de l'agente Zarabi-Majda ait empiré par la suite, mais je ne peux m'avancer en conjectures , déclare-t-elle.

La Sdte McElary-Downe ajoute qu'il n'y a donc aucune preuve scientifique qu'il existe un lien entre l'état mental de l'agente et sa conduite disgracieuse, et sa défense a failli à sa tâche de le démontrer .

L'arbitre affirme par ailleurs que l'accusée a été traitée avec équité et impartialité, mais qu'elle n'a montré aucun signe de collaboration, ni avec le tribunal ni avec son employeur.

Dans les forces de l'ordre, les directives doivent être suivies à la lettre, la désobéissance ne peut être tolérée et les policiers doivent être soumis aux plus hautes normes de professionnalisme , conclut-elle.