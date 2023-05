Un immeuble à Fredericton est rénové pour loger des sans-abris

Les appartements entièrement meublés et à prix abordable seront bientôt attribués à leurs premiers locataires.

La mairesse de Fredericton, Kate Rogers, est heureuse de voir ce projet mené à son terme. Le conseil municipal s’y est engagé il y a quelques années, et le fait de le voir concrétisé est très épanouissant , souligne-t-elle.

Les appartements sont entièrement meublés. Photo : Radio-Canada / Isabelle Leger

Ces appartements qui appartiennent à l’église unie Wilmot donnent sur la rue King et se trouvent tout près de l’église.

Ils font partie de 12 logements à prix abordable annoncés en 2022. Le financement et les propriétés nécessaires proviennent de la Municipalité de Fredericton, de deux églises et de dons d’entreprises locales totalisant plus de 500 000 $.

L’architecte John Leroux a travaillé bénévolement sur la remise en valeur de cet immeuble.

Cela va ajouter un siècle d’utilisation à cet immeuble parce que nous l’avons rehaussé aux normes du 21e siècle , affirme M. Leroux.

L'architecte John Leroux a bénévolement appuyé le projet de rénovation de l'immeuble. Photo : Radio-Canada

John Leroux espère que cet immeuble aidera de nombreuses personnes à sortir de l’itinérance.

Quant au loyer, les locataires ne paieront pas plus d’un tiers de leurs revenus et le reste sera fourni par le ministère du Développement social, a expliqué en février Jason Lejeune, de l’organisme Centraide.

L’église unie Wilmot va gérer la location des appartements.

La mairesse Rogers ajoute que les églises et le secteur sans but lucratif fournissent un appui fondamental à l’offre de logements abordables dans la ville et qu’elle souhaite que cela continue.