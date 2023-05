Les cafés et thés desserts, populaires et surtout sucrés

Romane et ses amis, tous âgés de 12 ans, profitent du beau temps à la sortie de l’école pour siroter des cafés ou des thés dessert. L’ambiance est à la fête. L’adolescente commande la totale : un cappuccino au caramel, extra crème fouettée. Romane sait-elle que sa petite gâterie lui fait avaler plus de 70 g de sucre, ce qui dépasse largement la consommation quotidienne de 25 grammes de sucres libres recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)?

Starbucks, Tim Hortons et McDonald sont les plus gros joueurs dans ce marché. Ces commerces deviennent des lieux de rencontre pour les adolescents ou les jeunes adultes. Ce n’est pas juste de prendre un café. C'est le café, l'expérience, le lieu, la rencontre, le wifi , constate Stéphane Mailhiot, président de l’agence Havas Montréal.

La Dre Julie St-Pierre, médecin spécialiste et pédiatre à la Maison de Santé Prévention, s’inquiète du phénomène de la fréquentation des chaînes de cafés chez les jeunes. L'industrie s'est immiscée subtilement, en exploitant le côté social des adolescents, avec des programmes parfois de fidélisation, beaucoup de marketing, et au bout du compte, des jeunes qui consomment trop de sucre liquide , explique-t-elle.

Selon l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) de 2016-2017, 15 % des élèves du secondaire consomment au moins une sorte de boisson sucrée ordinaire (sans compter les boissons réduites en sucre) au moins une fois par jour. Cette proportion atteint 27 % lorsque la consommation quotidienne de jus de fruits est incluse.

Le sucre liquide, un enjeu de santé publique

Le Dre Julie St-Pierre l’affirme sans détour : il ne faut pas prendre à la légère l’effet néfaste du sucre sur les enfants. Ils sont en train de développer une dépendance au sucre, bien connue, bien documentée, qui va être permanente pour le restant de leurs jours.

La plupart des grandes chaînes, notamment les cafés Starbucks, se sont adaptées aux préoccupations de leur clientèle en offrant des options à plus faible teneur en sucre et en gras. Malgré cela, les chaînes offrent des formats de plus en plus grands et des produits très riches en sucre et en gras.

Les cafés et thés desserts peuvent contenir de 60 à 100 grammes de sucre pour une seule boisson. C’est bien au-delà de la consommation journalière de 25 grammes de sucres libres suggérée par l’OMS.

Les sucres libres correspondent à la somme des sucres ajoutés et des sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits purs et les concentrés de jus de fruits.

Ce sont le sucre et le gras qui permettent de masquer le goût amer du café, et qui plaisent à une clientèle plus jeune.

La consommation de sucre à un jeune âge crée une certaine dépendance au niveau des systèmes de récompense du cerveau, explique Julie St-Pierre. Il y a des connexions qui se font encore. Une fois qu'on est allé stimuler trop souvent le centre du plaisir avec ces produits sucrés, on diminue les récepteurs du plaisir et on en veut toujours plus. Et ça va rester pour la future vie d'adulte.

Et il n’y a pas que sur le cerveau que le sucre cause des dommages. Qu'on soit en surpoids, en situation d'obésité ou qu'on soit mince, l'effet est le même. Tout le monde transforme au niveau de son foie le sucre en gras. Et ce gras, qui est caché au fond de notre abdomen, a des effets très néfastes sur l'inflammation, puis éventuellement sur le développement de la maladie cardiaque chez la personne adulte , dit Julie St-Pierre.

Le marketing de la nouveauté et de la personnalisation

Même si le prix de certaines boissons desserts peut frôler les 10 $, cela n’empêche pas les adolescents de consommer ces produits. Une étude américaine réalisée en 2014* auprès de 7500 adolescents concluait que ces jeunes avaient tendance à dépenser de plus en plus dans les restaurants et de moins en moins pour les vêtements.

Cela s’explique par ce qu’on appelle en marketing l’économie de l’expérience. Ce n’est pas une boisson, c’est une occasion, explique Stéphane Mailhiot. Les jeunes achètent le lieu, les occasions, la rencontre.

Et les entreprises l’ont compris en créant continuellement de nouveaux produits. Quand une entreprise offre un nouveau produit qui a un attrait, elle amène un consommateur différent. Lancer des nouveaux produits différents de leurs produits traditionnels lui permet d’élargir sa clientèle et donc très souvent à aller chercher des gens plus jeunes , dit l’expert en publicité et marketing.

Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la promotion de ces nouveautés. Il existe d’ailleurs une tendance sur ces plateformes où les internautes dévoilent les menus secrets de certaines chaînes de restauration rapide. En réalité, il s’agit de recettes de boissons bonifiées d’ingrédients que possède déjà le restaurant, et partagées par les consommateurs.

Il s’agit d’une façon de plus pour les clients de personnaliser leurs commandes. Les entreprises essaient d'attirer un maximum de gens et renouvellent de façon continue l'offre, parce que ça évite la fatigue de toujours boire ou de toujours manger la même chose , explique Stéphane Mailhiot.

Les gens qui consomment un café tous les jours ne veulent pas payer 6 $ ou 7 $ pour une boisson. Mais quand c'est consommé de façon événementielle, une fois par semaine, pour se réunir avec des amis, tout à coup, ce n'est plus grave de payer 7 $ , constate l’expert.

Une réglementation pour améliorer les choses?

Pour endiguer la consommation des boissons sucrées, l’OMS recommande d’augmenter le prix des boissons trop sucrées, gazeuses ou énergisantes. Plusieurs législations à travers le monde, comme celles du Mexique, du Chili, de la France et de quelques villes aux États-Unis, ont adopté divers types de taxes sur les boissons sucrées. La province de Terre-Neuve-et-Labrador est devenue la première province canadienne en septembre 2022 à imposer une telle taxe.

La Dre Julie St-Pierre suggère également une autre mesure pour combattre les troubles de santé associés à la surconsommation de sucre. Avoir une législation qui obligerait à indiquer les valeurs nutritives de sucre et des autres constituants sur les emballages de ces boissons serait définitivement une piste de solution qui pourrait aider.

Avec les informations de Julie Perreault

