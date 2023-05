Pas de retour à la normale avant 2 ou 3 jours dans Charlevoix

C’est ce qu’a affirmé le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, lors d'une mêlée de presse à Baie-Saint-Paul mardi matin.

Il faut être réaliste, ça va être compliqué pour encore 48 à 72 heures , a-t-il prévenu.

M. Bonnardel était entouré du ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, du maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote, et de la députée de la région, Kariane Bourassa.

En raison de la crue rapide des eaux qui a provoqué des inondations majeures à Baie-Saint-Paul, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, s’est rendu dans Charlevoix mardi matin. Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

D’ici à ce que la situation rentre dans l'ordre, les centres d’hébergement temporaires resteront ouverts. Il y a 250 lits disponibles au total dans les municipalités de Baie-Saint-Paul et de Saint-Urbain.

Avant le retour à la normale, le réseau routier doit d’abord être sécurisé. Par contre, entre 10 et 30 mm de pluie sont toujours attendus sur Charlevoix d'ici mercredi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les équipes se mettront donc en place pour réparer les routes après les précipitations. Les inondations ont notamment forcé la fermeture de la route 138 dans les secteurs de Baie-Saint-Paul et de Saint-Urbain.

Le pont Leclerc, qui enjambe la rivière du Gouffre au cœur de Baie-Saint-Paul, pourrait toutefois rouvrir mardi après-midi, selon les autorités. Certains tronçons de route ont déjà pu rouvrir au cours de la matinée.

La route 138 est fermée dans le secteur de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, en raison d'inondations résultant du débordement des rivières. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le ministre Bonnardel voit dans les événements des dernières heures un argument supplémentaire en faveur de l’octroi de sommes plus importantes aux municipalités pour les aider à lutter contre l’érosion des berges.

On a un constat qui est clair, net et précis : les changements climatiques nous frappent, puis on doit réagir. On doit mettre les sommes conséquentes pour sécuriser le Québec , a-t-il insisté.

De l’aide à venir

Le ministre se veut rassurant : les sinistrés ne seront pas laissés à eux-mêmes.

On va prendre soin de vous, on va prendre soin de vos maisons et on va vous indemniser s’il y a eu des pertes , assure François Bonnardel.

Un programme d’aide financière sera disponible pour les résidents et pour les municipalités, comme il l’a été lors des inondations de 2017 et 2019. Il prévoit des indemnisations pour les dépenses extraordinaires des municipalités, les frais d’hébergement des résidents et les pertes totales ou partielles de domiciles.

Début de la liste Album photo de 6 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 La chaussée a été lourdement endommagée par endroit. Aller à l'image 1 La rue Clarence-Gagnon a été particulièrement endommagée. Aller à l'image 2 Il y avait encore un peu d'eau dans les rues de la municipalité de Baie-Saint-Paul, mardi matin. Aller à l'image 3 La crues a laissé derrière elle de la boue et des débris dans les rues de Baie-Saint-Paul. La chaussée a même été endommagée par endroit. Aller à l'image 4 La crue a fait des dommages d'érosion sur certain terrain. Aller à l'image 5 Des débris et de la boues autour d'une maison. 1 / de 6 La chaussée a été lourdement endommagée par endroit. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 6 La chaussée a été lourdement endommagée par endroit. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Image 2 de 6 La rue Clarence-Gagnon a été particulièrement endommagée. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Image 3 de 6 Il y avait encore un peu d'eau dans les rues de la municipalité de Baie-Saint-Paul, mardi matin. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Image 4 de 6 La crues a laissé derrière elle de la boue et des débris dans les rues de Baie-Saint-Paul. La chaussée a même été endommagée par endroit. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Image 5 de 6 La crue a fait des dommages d'érosion sur certain terrain. Photo : Radio-Canada / Frédérique Guy

Image 6 de 6 Des débris et de la boues autour d'une maison. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette Fin de la liste Album photo de 6 éléments. Retour au début de la liste?

D’ailleurs, dans les prochaines heures, un bureau satellite sera installé à Baie-Saint-Paul pour répondre aux questions des sinistrés.

« On va répondre présent le plus rapidement possible dès que M. le maire va nous donner le signal. » — Une citation de François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

La députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, présente sur le terrain depuis lundi, dit comprendre la détresse de ses citoyens.

Il y a des résidences, des entreprises détruites. Il y a des gens qui ont construit leur maison avec leurs mains. Il faut s’attendre à ce que ça soit très émotif, mais on va être là pour les accompagner , a-t-elle souligné.

La crue a laissé derrière elle de la boue et des débris dans les rues de Baie-Saint-Paul. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Le ministre Jonatan Julien abonde dans le même sens. On est habitués à venir ici dans des contextes plus festifs. On va être là pour supporter, appuyer et rebâtir. Je dis à tout le monde bon courage.

Bonne nouvelle, selon le ministre Bonnardel, le pire serait passé. Il doit se rendre à Saint-Urbain au courant de la journée pour aller constater les dégâts. Il s'y rendra par hélicoptère, la route 138 étant fermée dans le secteur.

Plus de détails à venir.