Le potentiel d’accueillir un centre de transbordement ferroviaire à Senneterre confirmé

L'étude de marché commandée par la MRC a été déposée ce matin.

Les auteurs ont évalué plusieurs scénarios et selon le plus réaliste, la construction d'un centre de transbordement permettrait de retirer 7500 camions des routes par an.

La valeur totale de l'étude pour la construction d'un centre de transbordement est de près de 59 500 $. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Chaque année, 225 000 tonnes de marchandises pourraient transiger par Senneterre chaque année.

La MRC précise qu'elle n'a pas l'intention de lancer un appel d'offres, mais est prête à accompagner un promoteur qui se montrerait intéressé.

Les coûts de construction d'un centre de transbordement sont évalués à 10 à 15 millions de dollars.