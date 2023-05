Le ministre de l'Éducation Bernard Drainville a reconnu mardi que la promesse de la CAQ faite en 2019 d'offrir à tous les élèves une heure d’activité parascolaire gratuite de plus par jour n’a bénéficié jusqu’ici qu’à 11 % des élèves, mais il renvoie la balle aux directions d'école.

En 2019, la CAQ promettait 32 millions de dollars, soit 376 $ par élève, pour que tous les élèves à la rentrée 2021-2022 aient accès à différentes activités parascolaires : physiques, artistiques, culturelles ou scientifiques par exemple.

Le projet prévoyait que le transport relié à ces activités serait offert gratuitement, parlant d'un un effet déterminant sur la réussite scolaire .

Or, questionné par la porte-parole libérale en matière d'éducation Marwah Rizqy, le ministre de l'Éducation a dû reconnaître mardi, en étude des crédits budgétaires, que seulement 156 000 élèves sur 1,3 million ont bénéficié jusqu'ici de cette promesse.

Le ministre de l'Éducation a précisé qu'à son avis, le fait qu'il y a déjà 500 écoles participantes est une bonne nouvelle. Je pense que c'est un excellent résultat! , a-t-il déclaré.

Je ne parle pas de la brique, je parle d'enfants , a rétorqué la députée de Saint-Laurent, peu impressionnée par ce chiffre avec lequel le ministre cherche à dissimuler, selon elle, le nombre peu élevé d’élèves participants.

Bernard Drainville a alors souligné que l'argent est là et qu'il souhaiterait qu'il y ait plus d'élèves qui participent. Il rejette toutefois la responsabilité de ce taux de participation sur les directions d'écoles et les centres scolaires.

Tout ne relève pas du 16e étage de l'édifice G! (référant au siège du ministère), a déclaré le ministre Drainville.

Regardant directement la caméra de l'Assemblée nationale, il a alors appelé les directions d'école à faire plus : Aux dirigeants, aux centres scolaires, au personnel scolaire : allez-y! Ouvrez la machine, l'argent est disponible! .

Bernard Drainville a par ailleurs fait remarquer qu’il est possible que certains élèves refusent aussi, possiblement, de participer au projet.