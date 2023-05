Surmortalité en N.-É., un nouveau sommet pour la province depuis la pandémie

De nouvelles données montrent que la Nouvelle-Écosse a récemment connu son plus grand nombre de décès excédentaires, soit des décès supérieurs à ce qui était prévu, depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le suivi de la surmortalité de Statistique Canada a été mis à jour pour inclure la période de quatre semaines du 27 novembre au 24 décembre 2022. Il y a eu 262 décès de plus que prévu dans la province.

Le précédent record de quatre semaines était de 155 décès, couvrant la période du 16 janvier au 12 février 2022, donc qui coïncidait avec l'arrivée du variant Omicron en décembre 2021.

Le nombre record de décès n'est pas une surprise pour Tara Moriarty, responsable du projet COVID-19 Resources Canada. Le groupe fait de la modélisation pour aider les membres du public à mieux comprendre la situation avec la COVID-19. Ça comprend le calcul d'un indice de danger pour chaque province.

Il y a une raison pour laquelle nous avons continué à dire à la fin de l'été et à l'automne [2022] que c'était grave, grave, grave, parce que c'est ce que les chiffres montraient , explique Tara Moriarty.

Tara Moriarty, professeure agrégée et chercheuse en maladies infectieuses à l'Université de Toronto, exhorte les gens à porter des masques et à se faire vacciner. Photo : Radio-Canada / Lisa Xing

Elle pense que la surmortalité est principalement causée par la COVID-19. Mais le gouvernement de la Nouvelle-Écosse se dit confiant dans le nombre de décès qu'il attribue à la COVID-19.

La porte-parole du ministère de la Santé, Khalehla Perrault, affirme qu’il y a eu 73 décès dus à la COVID-19 en novembre et décembre 2022. La province ne précise pas ce qui pourrait causer la surmortalité

La province a refusé à plusieurs reprises les demandes d'entrevue pour en parler.

À moins qu'il n'y ait eu soudainement une augmentation énorme et terrifiante des accidents de voiture mortels, vous devez comprendre pourquoi tant de personnes meurent plus que la normale , pense Tara Moriarty, qui voudrait une explication du gouvernement.

Tim Caulfield, un expert en désinformation qui est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le droit et la politique de la santé à l'Université de l'Alberta, a bien peur que les décès excessifs puissent servir aux personnes qui diffusent des informations erronées.

Timothy Caulfield affirme que la pandémie de COVID-19 a créé une opportunité pour les gens de diffuser de fausses informations sur les vaccins. Photo : Radio-Canada / Sam Martin

Par exemple il dit qu’il n'y a aucune preuve que les vaccins contre la COVID-19 peuvent causer la mort.

Au contraire, nous avons une surveillance et un suivi des vaccins solides , dit-il. Et pourtant, ça continue de circuler.

Un rapport récent a examiné comment la désinformation a affecté les infections, les hospitalisations et les décès liés à la COVID-19 au Canada de mars à novembre 2021. La propagation de désinformation aurait coûté la vie à au moins 2800 personnes et a contribué au refus de plus de 2 000 000 de Canadiens de se faire vacciner.

Le risque est sérieux pour une très grande partie de la population canadienne, en particulier dans des endroits comme la Nouvelle-Écosse, où les gens sont en moyenne plus âgés , rappelle Tara Moriarty.

L'âge médian des décès par COVID-19 depuis le 1er juillet 2022 en Nouvelle-Écosse est de 84 ans.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse affirme que 841 personnes dans la province sont mortes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.