Des artistes soulignent l’impact de Gordon Lightfoot sur la musique canadienne

L’artiste ontarien est décédé le 1er mai à l’âge de 84 ans.

Le chanteur rock Tom Cochrane a décrit Lightfoot comme un ami personnel et une source d'inspiration qui est devenu l'un des artistes culturels phares du Canada tout en étant un sacré gars sympathique tout le temps.

Tom Cochrane a rendu hommage à l'auteur-compositeur-interprète des chansons If You Could Read My Mind et Sundown pour ses contributions musicales à deux reprises. La première fois, c'était lorsqu'il a intronisé Lightfoot au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2003.

Le chanteur Tom Cochrane était un ami personnel de Gordon Lightfoot. (Photo d'archives) Photo : Cathy Irving

Lors de cette cérémonie, il a comparé Lightfoot à l'un des artistes du Groupe des Sept, un compliment qui, selon lui, avait trouvé écho chez le musicien folk qui se considérait véritablement comme l'incarnation culturelle de qui nous sommes en tant que nation .

De nombreux musiciens et politiciens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur tristesse, dont Bryan Adams.

J'étais assez chanceux de dire que Gordon était un ami et je suis dévasté de savoir qu'il est parti. Le monde est moins grand sans lui , a-t-il écrit.

Jann Arden a affirmé que les chansons de Lightfoot sont tissées dans le tissu de notre vie quotidienne , croit-elle. Nous connaissons tous les mots, même si nous ne pensons pas les connaître.

D'autres artistes à l'extérieur du Canada lui ont rendu hommage. L'auteur Stephen King a décrit Lightfoot comme un interprète merveilleux . De son côté, l'acteur et réalisateur Ben Stiller l'a qualifié de génie dont la musique occupe une si grande place dans la vie .

Attachement au Canada

L'ancien membre des Barenaked Ladies, Steven Page, a parlé de Lightfoot comme l'archétype de l'auteur-compositeur-interprète canadien , qui avait connu un succès retentissant aux États-Unis.

Selon lui, malgré le succès de Gordon Lightfoot aux États-Unis, l’artiste s'était rarement déraciné longtemps de son pays natal.

Steven Page rappelle que Gordon Lightfoot avait un grand attachement au Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il était toujours profondément lié au pays, au paysage et à la personnalité du Canada , affirme Steven Page.

Tom Cochrane abonde dans le même sens en parlant d'une conversation marquante avec le chanteur sur son lien indéfectible avec le Canada

. Il m'a dit : ''Tu sais, les arbres poussent dans certains sols, et ce sol a été très puissant pour moi pour grandir. Pourquoi devrais-je quitter ce pays ? C'est là que je porte fruit" , se souvient-il.'

Des histoires qui immortalisaient l’esprit canadien

Par voie de communiqué, le premier ministre Justin Trudeau s’est dit profondément attristé d’apprendre le décès de Gordon Lightfoot.

Selon lui, l’auteur-compositeur-interprète racontait Des histoires qui immortalisaient l’esprit canadien . À ce titre, le premier ministre cite en exemple l’emblématique Canadian Railroad Trilogy qui, selon lui, fera toujours partie du patrimoine musical de notre pays.

Son héritage se perpétuera dans le dynamique paysage sonore canadien qu'il a contribué à façonner , a-t-il déclaré.

Avec des informations de la Presse canadienne