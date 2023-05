À l’hôpital, l’intelligence artificielle bientôt à votre chevet

Les corridors du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) sont souvent fréquentés par ces larges plateformes sur roulettes. Elles se suivent, se croisent, soulèvent ou déposent des chariots.

Ce sont des véhicules autonomes guidés , devenus de véritables livreurs. On fait tout! , s’exclame Ilanit Sabbah, la responsable de ces transports automatisés.

Ces robots envoient des médicaments de la pharmacie vers les soignants, acheminent les prélèvements sanguins aux laboratoires et de la nourriture chaude près des chambres des malades.

Au quotidien, chaque engin parcourt une dizaine de kilomètres dans des corridors spéciaux. Des livraisons déposées en des points précis, hors de la vue des patients.

On livre 54 chariots alimentaires en dedans d'une heure, souligne-t-il. Avec du personnel, ça prendrait plus longtemps ou ça prendrait plus de personnes. Un système unique au Québec, qui fait des envieux.

Ces livreurs automatisés répondent à des programmes définis. Ils ne sont ni autonomes ni guidés par une intelligence artificielle. Mais Ilanit Sabbah croit que ce n’est qu’une question de temps.

Il y en a aux États-Unis et en Europe. C’est définitivement vers ça qu’on s’en va dans le futur.

Là où l’IA dépasse l’humain

C’est très magique! lance Noubia Romero, en montrant du doigt un écran d’ordinateur plein de cubes de couleurs différentes. Autant de plages horaires de chimiothérapie gérées grâce à l’intelligence artificielle.

Dans le département d’oncologie, la puissance de calcul de la machine permet de maximiser l’utilisation de l'équipement. Il faut tenir compte de plus de 20 variables, comme la disponibilité du personnel et le temps nécessaire à l’intervention.

Chargée de la chaîne de traitement, Noubia Romero sait bien que la machine, entraînée correctement, sera meilleure qu’elle à ces tâches complexes.

Et elle ne voudrait pas revenir en arrière. Il y a à peine deux ans, c’était manuel, il fallait réfléchir et faire du couper-coller pour ajuster les horaires en l’absence d’une infirmière, par exemple.

Maintenant, en un clic, ça prend de deux à trois minutes de reprogrammer le tout. Un clic et on relance une autre simulation pour que [l’utilisation des salles] soit adéquate et optimale.

Avec ce système, la programmation des horaires se fait deux fois plus rapidement. Un calendrier optimisé qui permet de soigner plus de gens chaque jour.

Retourner en arrière? Jamais, jamais!

Kathy Malas, adjointe au PDG, Pôle Innovation & IA santé du CHUM. Photo : Radio-Canada

S’obliger à tester les possibilités

Le développement de ce système s’est fait grâce à l’École de l’intelligence artificielle en santé du CHUM. C’est un véritable laboratoire de l’hôpital du futur; une centaine de projets sont à diverses étapes de développement.

Chargée du pôle innovation, Kathy Malas mentionne des idées déjà intégrées dans les soins courants, comme une technique moins invasive pour surveiller la vision des diabétiques.

On prend une photographie du fond de l'œil. La machine analyse et confirme, ou pas, s’il y a un décollement rétinien. Moins coûteux et beaucoup moins dérangeant qu’une dilatation de la pupille.

Assistée par des spécialistes humains du CHUM, l’IA aide à la détection d’autres problèmes, comme le cancer de la peau. Kathy Malas croit que cette technologie peut devenir un puissant assistant de prédiction des risques de complications.

L’IA pourrait même permettre de personnaliser les soins, de cibler le bon traitement thérapeutique pour éradiquer la tumeur en fonction des données du patient. Une technique que le CHUM est en train d’intégrer dans une phase clinique.

Les possibilités de l’IA rendent Kathy Malas bien enthousiaste. Mais pas question d’adopter toutes ces nouvelles technologies simplement pour être avant-gardiste.

Qu’on s’assure que ce qu’on implante dans les pratiques, pour les patients ou les équipes, crée de la valeur. Sinon, c’est notre responsabilité d’arrêter.

Radiologue abdominal au CHUM, An Tang a aussi présidé un groupe de travail en intelligence artificielle de l’Association canadienne des radiologues. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Développer l’IA… mais avec quelles données?

C’est extrêmement prometteur, ça évolue à une vitesse fulgurante. Par contre, il y a un grand décalage entre la promesse et la réalité sur le terrain.

Radiologue abdominal au CHUM, An Tang veut aussi modérer l’enthousiasme pour les promesses de l’intelligence artificielle. Il a présidé un groupe de travail en intelligence artificielle de l’Association canadienne des radiologues.

Une position qui lui a permis de bien réfléchir aux promesses mais aussi aux défis que pose le développement de l’intelligence artificielle en santé. Premier constat : sa profession ne serait pas menacée.

La combinaison entre le médecin et l'algorithme d’IA va être supérieure à l’IA seule ou au médecin seul. Les erreurs susceptibles d’être commises ne sont pas du même ordre.

Mais le spécialiste s’inquiète pour l’accès aux données médicales des Canadiens. Un accès trop restreint pourrait handicaper les chercheurs d’ici, qui ont besoin de données reflétant la population à soigner.

Des données précises sont importantes pour bien entraîner les machines. Les algorithmes développés en Asie, par exemple, pourraient bien ne pas être si efficaces en analysant les cas canadiens.

Il y a un risque de rater des cancers, si par exemple un algorithme est développé sur une population qui est plus mince ou plus corpulente, qui ne reflète pas le gabarit des patients qu’on peut rencontrer dans nos hôpitaux.

An Tang espère que la recherche basée sur les données cliniques canadiennes sera facilitée. Il rappelle que ces données peuvent être anonymisées et utilisées au profit de tous.

Le chercheur réclame un débat public pour trouver un juste équilibre entre la protection de la vie privée et l’accès aux données des individus. À ses yeux, la question est cruciale.