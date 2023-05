Décès de Larissa Pérusse : le coroner demande à Québec d’agir rapidement

Le bureau du coroner du Québec a dévoilé le rapport d’investigation de la mort de la jeune Larissa Pérusse. Le coroner recommande au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) de réaliser rapidement les travaux envisagés à l’intersection du rang 2 et de la route 169 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

La jeune fille de 10 ans est décédée lorsque le véhicule dans lequel elle prenait place a été percuté par l’arrière.

Le conseil municipal de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix avait adopté, quelques jours après le drame, une résolution exigeant des améliorations là où s’est joué le drame. La municipalité a interpellé Québec, au cours des 20 dernières années, afin de sécuriser le secteur.

Une pétition composées de 6500 noms avaient été créée dans les jours suivant la mort de la jeune Jeannoise, pour les mêmes raisons. La famille Pérusse avait également lancé un vif cri du coeur au lendemain du drame.

Le MTMD avait rapidement fait part de ses intentions d’apporter des correctifs à l’intersection, et ce, même avant le dévoilement du rapport du coroner.

Le document de quatre pages signé par Me Steeve Poisson rappelle que la vitesse a déjà été réduite dans ce secteur, que des caméras de surveillance seront installées et qu'une équipe vouée à l’étude du secteur a été mise sur pied.

Québec a finalement présenté le réaménagement de l’intersection six mois après le décès accidentel de Larissa Pérusse. L’ajout de voies protégées, de terre-pleins et de feux de circulation et l’amélioration de l’éclairage font partie de la solution retenue. Les travaux doivent se réaliser d'ici trois ans.

Larissa Pérusse, 10 ans, a perdu la vie lorsque la voiture de sa famille a été frappée par derrière. Photo : Radio-Canada

Les causes probables de la collision sont la vitesse et l’inattention du conducteur du Nissan, qui n’a pas vu le Hyundai immobilisé à l’intersection de la route 169 et du 2e rang Ouest , lit-on dans le rapport du coroner.

Selon l'enquête, le véhicule circulait à 102 km/h dans une zone de 80 km/h. Le conducteur a actionné les freins une demi-seconde avant la collision en plus de tourner le volant vers la droite. La vitesse du véhicule au moment de l’impact était de 85 km/h.

L’accident mortel était le troisième accident de la route à survenir au même endroit en un peu plus d’un mois.