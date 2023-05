Les membres d’un théâtre à Yarmouth montrent la porte à leur conseil d’administration

Certaines des préoccupations des membres du Centre régional des arts de Yarmouth (le CRAY) comprenaient la transparence de l'organisation, la communication avec les membres et la diversité du conseil.

Le conseil d'administration est élu par des gens de la communauté qui payent annuellement un montant pour être membres du CRAY. En 2022, quelque 300 personnes y avaient adhéré.

La comédienne acadienne Denise Alison Mercer, membre du CRAY, a voté contre la réélection du conseil d’administration du théâtre lors du vote de l'assemblée générale annuelle de l'organisation, tenue le 19 avril.

Elle a tenté de se présenter pour siéger à ce conseil, ce qu'on lui aurait refusé.

« C'est le conseil d'administration qui décide qui sera proposé pour faire partie du conseil d'administration. C'est un cycle qui ne finit jamais. » — Une citation de Denise Alison Mercer, membre du Centre régional des arts de Yarmouth

Denise Alison Mercer est une comédienne et membre du Centre régional des arts de Yarmouth (le CRAY), en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté Denise Alison Mercer

L'après-midi de la journée de l'assemblée générale annuelle, on m'a dit qu'ils avaient refusé mon offre et qu'ils allaient point me recommander pour être sur leur conseil d'administration.

Plus de diversité

Denise Alison Mercer aimerait voir une plus grande diversité d'âge et de genres au conseil d'administration du CRAY.

C'est un théâtre, alors on pourrait avoir beaucoup plus de diversité. Il y a beaucoup de membres avec différentes expériences et différents âges qui ont mis leur nom pour être sur le conseil.

Elle aimerait aussi que des ateliers artistiques pour les membres soient crées et que l'établissement, qui fête ses 48 ans cette année, procède à des rénovations pour le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ils nous ont bloqués de pouvoir être sur le conseil et ça enlève le droit des membres d'avoir une voix à la table et de pouvoir contribuer à l'avenir de l'organisation.

Radio-Canada a communiqué avec le conseil d'administration du CRAY, qui a refusé les demandes d'entrevue.

Une assemblée générale extraordinaire devrait être organisée dans les prochaines semaines en vue d'élire un nouveau conseil.

Quant à Denise Alison Mercer, elle compte se présenter à nouveau pour faire partie du conseil.