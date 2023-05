Des centaines de maisons inondées ou isolées dans Lanaudière et les Laurentides

Les pluies abondantes des derniers jours provoquent de nombreuses inondations dans Lanaudière et les Laurentides, où des centaines de maisons ont été inondées et des routes emportées par des crues rapides au cours des dernières heures.

C’est dans Lanaudière que les fortes pluies combinées à la fonte des neiges ont fait le plus de dégâts, notamment dans les villages de Sainte-Émélie-de-l’Énergie et de Saint-Côme, qui ont déclaré l’état d’urgence à la suite des crues éclair qui ont envahi des dizaines de résidences et emporté plusieurs tronçons de routes lundi.

On estime qu’environ 340 résidences ont été inondées ou isolées par les eaux dans ces villages.

De nombreuses routes sont aussi impraticables dans le secteur. À Sainte-Émélie-de-l’Énergie, la route 131, qui traverse la municipalité, est coupée par les eaux à la hauteur de la rivière Noire, ce qui isole les municipalités de Saint-Zénon, de Saint-Michel-des-Saints et le territoire autochtone de Manawan situés plus au nord. À Saint-Côme, une douzaine de routes ont été inondées ou se sont affaissées, dont la route 347, principale artère du village.

« Plusieurs résidents ont souhaité rester chez eux, dans leur logis. Ce n’est pas la meilleure idée. Je vous invite à quitter, on attend un autre 30 millimètres de pluie qui va s’additionner à ce qu’on a déjà. Ce serait une bonne idée de quitter votre logis pour éviter qu’on doive aller vous chercher. » — Une citation de Martin Héroux, maire de Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Gonflées par une soixantaine de millimètres de pluies, les rivières Noire, Boule, L’Assomption et Ouareau ont aussi provoqué des inondations de niveau variable dans les secteurs de Chertsey, Entrelacs, Saint-Félix-de-Valois, Rawdon et Saint-Gabriel-de-Brandon.

La ministre responsable de Lanaudière, Caroline Proulx, s’est rendue mardi avant-midi à Sainte-Émélie-de-l’Énergie pour constater l’ampleur des dommages, rencontrer les sinistrés et aider les autorités gouvernementales à répondre aux besoins les plus urgents.

La rivière du Nord fait également des siennes dans les Laurentides, où des débordements sont redoutés au cours des prochaines heures, notamment à Saint-Jérôme. Un peu plus au nord, à Val-Morin, 75 résidences ont été évacuées et des affaissements de terrain ont été rapportés à Sainte-Agathe et Saint-Sauveur.