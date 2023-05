Une ville peut imposer un zonage strictement locatif, tranche la Cour d’appel de la C.-B.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a tranché en faveur du droit d'une ville d'imposer un zonage consacré exclusivement à la location, à New Westminster.

Ce litige a commencé en 2019 lorsque six propriétaires de six complexes d’appartements ont lancé une pétition estimant que l’imposition d’un zonage qui ne vise que la location allait au-delà des responsabilités du conseil municipal.

Cette décision pourrait avoir un impact sur les autres villes de la province, selon le maire de New Westminster, Patrick Johnstone, et l’avocat du groupe de promoteurs immobiliers, Howard Shapray.

Patrick Johnstone estime qu’il a protégé ses citoyens alors que le manque de logements touche toutes les villes de la province.

« Protéger les locataires et préserver les logements locatifs permet à plus de résidents de dormir en sécurité ce soir dans des habitations abordables. » — Une citation de Patrick Johnstone, maire de New Westminster

Le maire ajoute que ce jugement confirme que le zonage imposé par les villes peut être utilisé pour préserver la quantité de logements locatifs qui existe déjà même si ces habitations sont des copropriétés.

De son côté, Me Howard Shapray se dit déçu de la décision qui crée, selon lui, un très mauvais précédent .

Il affirme que les municipalités devraient être obligés d'indemniser les propriétaires lorsque des règlements similaires sont adoptés.

Me Howard Shapray dit qu'il ne sait pas si les six propriétaires porteront la cause devant la Cour suprême du Canada.

En 2018, la Colombie-Britannique a donné plus de pouvoir aux municipalités sur le zonage afin de protéger le marché locatif et freiner la vente rapide des logements.

New Westminster a été la première ville à s’en prévaloir, en 2019.

Avec les informations d'Akshay Kulkarni