Nouvelles limites de vitesse dès juin à Laval

Ainsi, sur les rues locales résidentielles, où il y a peu de circulation, on devra rouler à moins de 30 km/h. On peut aller jusqu’à 40 km/h sur les rues collectrices résidentielles, qui ont une vocation de milieu de vie, mais servent également à assurer le transit des résidents d'un quartier entre leur rue locale et les artères .

Quant aux artères, où il y a beaucoup de circulation et où la limite de vitesse est jusqu'à maintenant variable, on pourra y circuler à une vitesse maximale de 50 km/h.

Dans l’ensemble, la mesure est bien accueillie, mais les Lavallois s’interrogent sur les moyens de faire appliquer ces limitations de vitesse.

Nathalie Carrière, une brigadière scolaire de l’école L'Envolée sur le boulevard des Oiseaux où la vitesse est déjà limitée à 30 km/h, constate que la limite de vitesse n’est pas du tout respectée […] même quand nous [ brigadiers scolaires] sommes là.

Mme Carrière reconnaît qu’il y a une présence policière près des écoles, mais pas assez à son avis. Quelques habitants de Laval expriment le même doute quant au respect de cette mesure.

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Laval, Claude Larochelle, n’en pense pas moins. Il estime que les efforts devraient être concentrés sur l’aménagement des rues pour faire respecter les limitations de vitesse de façon efficace.

Ici, cela fait 27 ans que la limite de vitesse est à 30 km/h, mais personne ne la respectait. Et vous venez d’en avoir la preuve , dit-il, évoquant un conducteur qui passait en trombe avec son véhicule pendant l’entrevue.

« Pour respecter la limite de vitesse, ça prend des mesures comme les dos d’âne, des saillies de trottoir, des rétrécissements de rues, de la surveillance policière. Mais à Laval, on a trop peu de tout ça. » — Une citation de Claude Larochelle, chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville de Laval

En 2022, on a eu huit piétons heurtés mortellement sur les 36, soit 22 % à l’échelle du Québec , rappelle M. Larochelle.

Le chef de l’opposition n’est pas contre d’autres limitations de vitesse, mais il met en garde contre un faux sentiment de sécurité.

D’après le reportage de René Saint-Louis