L’aide juridique de Dalhousie débordée ferme son service sans rendez-vous en mai

Ça veut dire que les personnes à faible revenu qui ont besoin d'une aide juridique par exemple pour régler des problèmes de location vont devoir trouver de l’aide ailleurs.

« Nous sommes vraiment au maximum! » — Une citation de Joanne Hussey, travailleuses à l'aide juridique de Dalhousie.

Une employée explique que les problèmes de location résidentielle constituent maintenant presque 100% de leur travail.

Nous voyons des gens qui savent que s'ils sont forcés de quitter le logement qu'ils ont, ils ne pourront pas trouver un autre logement , dit Joanne Hussey. Donc, ils utilisent vraiment toutes les options dont ils disposent pour essayer de pouvoir rester.

Elle ajoute que le gouvernement doit faire plus pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité du revenu et du logement.

La réduction des services n'est pas une décision prise à la légère. La seule autre fois où l'aide juridique de Dalhousie a cessé son service sans rendez-vous, c'était pendant le confinement de la pandémie.

L'année dernière, l’organisme a tout de même dû limiter ses services aux gens de la municipalité régionale d’Halifax pour aider à gérer une charge de travail en constante croissance.

Joanne Hussey dit que le service d'aide juridique de Dalhousie ne prend aucun nouveau client pour le mois de mai parce qu’il y a déjà trop de cas à gérer. Photo : Radio-Canada / Robert Guertin

Cette situation s'est vraiment aggravée au cours de la dernière année , explique Joanne Hussey, l'une des deux seules personnes qui font du travail juridique communautaire au service d'aide juridique de Dalhousie.

Quand on pense à l'ampleur du problème de logement à Halifax en ce moment, il est divisé seulement entre deux personnes, c'est beaucoup à gérer.

Les gens sont toujours encouragés à appeler ou à envoyer un courriel au service d'aide juridique de Dalhousie. Le centre accepte encore de nouveaux clients en urgence, comme les références prioritaires des refuges et d'autres organisations.

L'aide juridique de la Nouvelle-Écosse peut également aider les locataires de toute la province avec des questions liées aux droits des locataires.

Le service d'aide juridique de Dalhousie espère reprendre les services sans rendez-vous en juin.