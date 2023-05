Le centre a aidé presque 700 clientes, victimes de violence conjugale ou de circonstances de vie difficiles, entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, même s’il n'a reçu du financement que pour en soutenir 350.

Sans un financement régulier, le Centre pour femmes de Sudbury n'a que trois employées de soutien qui peuvent seulement travailler à temps partiel.

Nous faisons de notre mieux , confie Mme Carpenter.

« Nous ne voulons refuser personne, mais il y aura un moment où nous devrons malheureusement dire, vous savez, nous ne pouvons pas vous aider parce que mon personnel est au maximum de ses capacités. » — Une citation de Giulia Carpenter, directrice générale du Centre pour femmes de Sudbury

La directrice générale du Centre pour femmes de Sudbury affirme que l’organisme a reçu de plus en plus d’appels depuis le début de la pandémie de COVID-19.

On nous disait que c’était plus sécuritaire de rester à la maison en raison de la COVID, mais ce n’était pas toujours le cas pour nos clientes , souligne-t-elle.

Un financement d'urgence qui tire à sa fin

Pendant la dernière année fiscale, le centre a reçu un financement de 210 099 $ de la Fondation canadienne des femmes, à travers le gouvernement fédéral, pour les aider à offrir ses services pendant la pandémie.

Depuis avril 2020, le gouvernement a versé un total de 300 millions de dollars à ces organismes.

Or, ce financement d’urgence prendra fin plus tard cette année.

La ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, assure que le gouvernement ne va pas abandonner les femmes et les organismes qui leur viennent en aide, mais ne s’est pas clairement engagée à un renouvellement du financement.

Je ne dirai pas à ce stade que je ne prolongerai pas le financement , a déclaré la ministre. Je pense que ce sont des décisions qui sont en train d'être prises.

« Je dirai et continuerai à dire aux organisations que nous les avons soutenues et que nous continuerons à les soutenir. » — Une citation de Marci Ien, ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse

Entre-temps, le Centre pour femmes de Sudbury doit faire appel à une multitude de sources de financement, incluant les dons, pour fonctionner.

Giulia Carpenter doit remplir plusieurs demandes de financement. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Nous soumettons des demandes de subventions qui correspondent à notre mandat et aux activités que nous menons ici , raconte Giulia Carpenter.

La directrice générale du centre pour femmes précise être en attente d’une réponse pour six demandes de subventions.

Avec les informations de Martha Dillman de CBC