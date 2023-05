Un registre pour favoriser la mobilité des médecins en Atlantique est lancé

Les quatre provinces de l’Atlantique ont lancé lundi un registre de médecins et de chirurgiens qui promet de faciliter la mobilité de ces professionnels dans la région. Les médecins qui y sont inscrits pourront désormais exercer leur métier dans toute la région.

Pour Maïte Mézierre, résidente de l’Île-du-Prince-Édouard, le lancement du registre des médecins de l'Atlantique pourrait aider à soulager la pression sur le système de santé de sa province.

« Ça fait maintenant presque cinq ans que je suis à l’île, et je n'ai toujours pas de médecin de famille malheureusement, donc ce registre est une bonne chose. » — Une citation de Maïte Mézierre, résidente de l’Île-du-Prince-Édouard

Maïte Mézierre espère que ce registre des médecins aura un impact positif à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Gracieuseté de Maïte Mézierre

Le départ d’une dizaine de médecins de l’île depuis l’an dernier la préoccupe.

Ça commençait à être un peu inquiétant! Donc, d'entendre que ce registre de l'Atlantique va être créé et mis en place [...], cela, c’est un petit peu rassurant quand même , dit Maïte Mézierre.

Cette résidente de la région de Miscouche, dans l’ouest de l’île, doit se rendre à Summerside ou dans la région Évangéline pour avoir accès aux soins de santé.

Deux spécialistes de la médecine interne de l'hôpital de Summerside et un médecin de famille de cette même ville ont annoncé cet hiver leur départ du réseau de santé de l’île.

Le centre de santé de la région Évangéline sera fermé pour tout le mois de mai, faute de personnel.

C'est vrai qu'on entend fréquemment dire que les services d'urgence sont fermés ici et là. Cela limite les services et ça engorge encore plus les autres centres de santé dans les autres zones , explique Maïte Mézierre.

Deux médecins spécialistes de l'Hôpital du comté de Prince à Summerside devraient quitter leur poste en mai (archives) Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

Quel impact pour la mobilité des médecins francophones?

Le co-président du Réseau santé en français de l’île, Claude Blaquière, souhaite que ce registre permette d'augmenter l’offre de services en français à l’île.

« C'est un bon signe pour l'amélioration des services en français à l’île, surtout avec les médecins du Nouveau-Brunswick, car plusieurs sont francophones. » — Une citation de Claude Blaquière, co-président du Réseau santé en français de l’île

Il croit que l'île a tous les attraits pour attirer des médecins.

Claude Blaquière est co-président du Réseau santé en français de l'île. Il a bon espoir que des médecins francophones viennent prêter main-forte au réseau de santé insulaire (archives) Photo : Radio-Canada

Néanmoins, Claude Blaquière rappelle que certains endroits dans la région peuvent avoir un pouvoir d'attraction plus grand, notamment les grands centres.

Il faut faire attention à la distribution des professionnels sur le territoire, selon lui.

J'ai peur que les médecins veuillent peut-être aller dans de grands centres et ils qu'ils délaissent les petites localités, alors il va falloir que les gouvernements surveillent ça , explique le co-président du Réseau santé en français.

Il redoute que certains médecins de l’île puissent aussi décider de prêter main forte ailleurs et qu'ils délaissent leur communauté d'origine.

S’ils quittent leur région pour une journée ou une demi-journée, alors ça va affecter leur communauté. Il y aura donc un médecin ou quelques médecins de moins , explique Claude Blaquière.

Afin de participer au Registre de médecins de l'Atlantique, les médecins devront s’y inscrire en choisissant la province dans laquelle ils souhaitent travailler. Ils devront payer une cotisation annuelle de 500 $.

Le registre des médecins de l’Atlantique fait partie de l’Accord atlantique sur les soins de santé, signé en décembre 2021.