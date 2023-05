Des routes inondées à Saint-Alexis-des-Monts

La nuit dernière, il y a eu un orage assez fort entre 11h et minuit, c’est ce qui amène nos problématiques d’eau ce matin (mardi), affirme le maire de Saint-Alexis-des-Monts. La rivière était déjà extrêmement haute hier soir.

Le pont qui enjambe la rivière du Loup est fermé à la circulation à Saint-Alexis-des-Monts. Les rangs Baril et Saint-Joseph sont aussi impraticables. La rue Sainte-Anne est recouverte d’eau, mais les véhicules peuvent encore y passer.

Une personne a été évacuée mardi matin par mesure préventive et de façon volontaire, indique le maire. La Municipalité et ses pompiers avertissent les citoyens de se préparer à une possible évacuation et offre à ceux qui le veulent de les relocaliser, au cas où la situation dégénérerait.

La rivière du Loup a débordé sur la chaussée de cette rue de Saint-Alexis-des-Monts. Photo : Gracieuseté d'Annie Allard

La dernière fois que le maire a vu une telle inondation à Saint-Alexis-des-Monts, c’était en 2018.

Inondations mineures ailleurs en Mauricie et au Centre-du-Québec

Mardi matin, un peu avant 7 h, des inondations mineures étaient aussi observées au lac Saint-Pierre et aux abords de la rivière Maskinongé à Sainte-Ursule, indique la sécurité civile du Québec.

Des entraves à la circulation sont observées entre Saint-Paulin et Saint-Alexis-des-Monts ainsi qu'à Saint-Ursule en raison des inondations. Photo : Québec 511

À Nicolet, les autorités et des riverains sont sur un pied d’alerte. C’est sûr qu’on reste vigilants, qu'on regarde la situation évoluer, on a déjà mis à la disposition des citoyens des tas de sable et des sacs vides , a déclaré lundi le directeur des communications de la Ville, Sébastien Turgeon.