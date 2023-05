Crue printanière : des résidents évacués à Petit-Saguenay

Le débit de la rivière Petit Saguenay est de 260 mètres cubes par seconde alors qu’il est habituellement de 80 mètres cubes par seconde à cette période de l’année. La rivière est considérée en inondation moyenne par la Sécurité publique.

Hier, le niveau de la rivière Petit Saguenay et ses affluents a grimpé de façon très importante et très rapide. Les affluents se sont stabilisés plus rapidement et cette nuit la rivière s’est stabilisée à un niveau très élevé , témoigne le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France, en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Les chemins Ovila-Lavoie et Camille-Lavoie et la rue Eugène-Morin sont fermés à la circulation. Par ailleurs, trois résidences secondaires ont été inondées et des résidents de deux secteurs ont dû être évacués.

On suit la situation de très près, mais ça semble être en train de se stabiliser et de diminuer , indique M. La France.

C’est du jamais vu pour le représentant du conseil municipal de Petit-Saguenay. L’équipe municipale est en mode alerte.

On est sur le terrain. On a fait des rondes toute la nuit. Tout le monde est présent , précise-t-il.

Philôme La France y va d’un appel à la prudence en rappelant à la population de ne pas s’approcher des ruisseaux et des rivières.