L’usine de transformation de poisson d’un québecois en N.-É. est à vendre

La liquidation des entreprises Meridien Atlantic Fishing et Rocky Coast Seafoods met fin à une courte incursion d'un chantier naval québécois dans le secteur des produits de la mer en Nouvelle-Écosse.

Meridien Atlantic et Rocky Coast ont fait faillite parce qu’ils devaient 6,4 millions $ à la Banque TD.

La banque a réussi à les mettre sous séquestre en mars.

Le 21 avril, TriNav Marine Brokers a dévoilé la liste des actifs à vendre.

Il y a une usine de poisson à Comeauville, son congélateur, 7,7 hectares de front de mer non aménagé à Pointe de l’Église et des permis pour acheter et transformer 3175 tonnes métriques de quota de merlu argenté.

Les actifs comprennent également 13 tonnes métriques de quota de poisson de fond non spécifié et un immeuble locatif à logements multiples de quatre appartements adjacent à l'usine de Comeauville.

Environ 59 % du quota est détenu par les sociétés. Le reste est détenu par une tierce partie sous séquestre.

Le plan d'un québécois

Angello Marcotte, le propriétaire du chantier naval de Gaspé, a établi les deux entreprises à la fin de 2019 à Comeauville dans le comté de Digby.

Il dirige Méridien Maritime Réparation, une entreprise de chantier naval et de réparation navale à Matane, au Québec.

Le plan était de pêcher le merlu argenté avec un navire construit au chantier naval de Québec et de le transformer à l'usine de Clare, en Nouvelle-Écosse.

Le merlu argenté est un corégone et un parent du cabillaud vendu dans le sud de l'Europe.

Les documents de mise sous séquestre indiquent que les entreprises ont connu des difficultés financières et que l'opération de Comeauville a fermé ses portes en février 2022.

En 2020, la société a déclaré qu'elle s'associait à la Première Nation de Membertou, qui avait formé la société Membertou Meridien Fishing Limited Partnership.

Ni la nation de Membertou ni Angello Marcotte n’ont voulu commenter.

L'argent du gouvernement

Meridien Atlantic et Rocky Coast ont reçu environ 700 000 $ en aide financière fédérale.

La chaîne de production qui servait à transformer le poisson à l'usine de Comeauville. Photo : Facebook/Méridien Maritime Réparation

L'Agence de promotion économique du Canada atlantique ( APECA ) est un créancier non garanti de Rocky Coast pour 250 000 $.

Des documents mentionnent le ministère des Pêches et des Océans comme créancier non garanti de Méridien Atlantique pour 107 000 $.

La date limite finale des offres est le 16 juin et une décision sera prise sur les offres retenues d'ici le 24 juillet.

À propos du merlu argenté

Le plan d'affaires reposait sur le merlu argenté, un poisson de fond abondant au large de la Nouvelle-Écosse.

Le quota canadien global est de 15 000 tonnes depuis 2003, mais beaucoup moins est capturé à cause des conditions incertaines du marché.

Il s'agit du deuxième effondrement d'une entreprise dédiée au merlu argenté au cours de la dernière décennie.

En 2013, Blue Wave Seafoods, à Port Mouton, en Nouvelle-Écosse, a fait faillite et devait 3 millions $ à son plus grand créancier, Nova Scotia Business Inc.