Taxe carbone : les familles au Nouveau-Brunswick vont bientôt recevoir 736 $ par an

Il y aura un versement tous les trois mois. Une famille de quatre personnes, par exemple, recevra au total 736 $ par année. Une personne adulte vivant seule recevra quant à elle 368 $ par année.

Le remboursement découle de la décision du gouvernement de Blaine Higgs de renoncer à sa propre taxe carbone à compter du 1er juillet pour passer à celle du gouvernement fédéral.

Avec l’application prochaine du système fédéral de tarification de la pollution au Nouveau-Brunswick, les résidents peuvent s’attendre à recevoir plus d’argent dans le cadre de leurs remboursements trimestriels, tout en profitant d’un air moins pollué , affirme le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, cité dans un communiqué.

Le ministre de l'Environnement Steven Guilbeault a annoncé lundi le début à venir du remboursement de la taxe carbone au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Le premier ministre Blaine Higgs a expliqué en février qu’en passant à la taxe carbone du fédéral, les remboursements aideront les familles qui subissent les effets de l’inflation.

Les remboursements sont moins élevés que dans d’autres provinces de l’Atlantique puisque le Nouveau-Brunswick produit moins d’émissions de carbone que ces dernières, notamment parce que le chauffage au bois et à l’électricité n’est pas taxé directement.

Les résidents des régions rurales et des petites communautés ont droit à un supplément de 10 % qui s’ajoutera au montant de base. Les groupes autochtones et les petites entreprises reçoivent du soutien supplémentaire provenant d’autres programmes fédéraux, souligne le ministère de l’Environnement et du Changement climatique dans son communiqué.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a indiqué en février que son gouvernement va renoncer à sa propre taxe carbone pour passer à celle du gouvernement fédéral. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

La taxe carbone du gouvernement provincial, de 11 ¢ le litre d’essence, demeure en vigueur jusqu’au 1er juillet. Celle du gouvernement fédéral, qui s’élève à 14,3 ¢, lui succédera à ce moment.

Un premier versement doublé

Les Néo-Brunswickois recevraient normalement leur premier versement en juillet, mais puisque les services fédéraux ont besoin de temps pour calculer les sommes, les versements ne commenceront qu’en octobre.

Le premier versement à l’automne sera donc deux fois plus élevé qu’à la normale (368 $ pour une famille de quatre personnes et 184 $ pour une personne adulte seule) proportionnellement aux revenus de la taxe carbone perçus à ce moment depuis le 1er juillet.

Les contribuables qui font leur déclaration de revenus en ligne recevront leur remboursement par virements automatiques. Les autres recevront des chèques expédiés par la poste.

La majorité des ménages du Nouveau-Brunswick recevront plus d’argent que ce qu’ils paient dans le cadre du système fédéral de tarification de la pollution, et ce sont les familles à revenus faibles et moyens qui en bénéficient le plus , ajoute le ministère.