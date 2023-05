Près de 2000 clients privés d’électricité au Bas-Saint-Laurent

Les MRC de La Mitis et de Rimouski-Neigette sont les plus touchées; elles cumulent respectivement 754 et 1000 foyers qui n'ont pas de courant.

Certaines écoles sont également touchées par la panne, mais le Centre de services scolaire (CSS) des Phares indique que les établissements scolaires demeurent ouverts pour le moment.

Des bris d'équipement sont à l'origine des pannes en cours, indique Hydro-Québec. On ignore pour le moment à quel moment le courant sera rétabli.