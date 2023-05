Libération sous caution : hausse marquée des agressions en Ontario

Dans le Grand Toronto, la hausse a été de 16 %, soit environ 200 cas de plus, indiquent les données de Statistique Canada.

Parmi ces violations, les cas de voies de fait armées et causant des lésions corporelles ont bondi de 81 % durant la même période dans la province (50 % dans le Grand Toronto).

La Torontoise Nicola Lightstone raconte qu'elle s'est fait frapper au visage par un homme en janvier alors qu'elle faisait tout bonnement sortir son chien durant la nuit dans le quartier Regent Park où elle habite.

La police lui a dit qu'il ne s'agissait pas de la première agression du genre du suspect.

« Il s'attaquait toujours à des femmes. Malgré les accusations contre lui, il était fréquemment libéré sous caution. » — Une citation de Nicola Lightstone, victime d'une agression

Pour l'étudiante en psychothérapie, il s'agit d'une faille dans le système. Cet individu ne reçoit pas l'aide dont il a besoin. Il est dans la rue dans un état de crise de santé mentale , affirme-t-elle.

Mon agresseur est autant une victime que moi , ajoute la femme qui a subi une fracture du nez, en plus d'avoir deux yeux au beurre noir.

Comment régler le problème?

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, notamment, et nombre de chefs de police ont réclamé une réforme des libérations sous caution, afin de garder les récidivistes derrière les barreaux.

[La hausse] de 16 % à Toronto, ce n'est pas une petite augmentation , lance le chef de police de la Ville Reine, Myron Demkiw. Il se réjouit de l'investissement provincial dans les unités de supervision des libérations sous caution.

Des avocats et des organismes rétorquent qu'il serait plus judicieux d'investir dans les ressources en santé mentale et en logement abordable.

David Scott, directeur général du Programme des libérations sous caution de Toronto (Toronto Bail Program), raconte que l'accès aux services sociaux a été restreint durant la pandémie.

« Des gens qui étaient stables avant, qui étaient fonctionnels, n'ont plus de soutien soudainement. » — Une citation de David Scott, directeur, Programme des libérations sous caution de Toronto

Il n'est pas surpris de l'augmentation des cas de violence.

Pour lui, il est crucial de s'attaquer aux listes d'attente pour le logement abordable, qui se sont allongées durant la pandémie. Sans logement, on ne peut pas s'attendre à grand-chose , lance-t-il, ajoutant que lorsque des personnes sont dans la rue, on ne peut pas s'assurer qu'elles prennent leur médication.

