Les négociations se poursuivent pour les syndiqués de l’Agence du revenu du Canada

L' AFPC a écrit sur Twitter, lundi soir, que les deux parties s'étaient rencontrées tout au long de la journée et jusque tard dans la nuit, sans en parvenir à un accord.

Plus tôt dans la journée, l' ARC a indiqué dans un communiqué que l'agence et le syndicat avaient repris les négociations en personne, en vue d'en arriver le plus tôt possible à une nouvelle convention collective, qui soit à la fois équitable pour les employés et raisonnable pour les contribuables .

Le plus grand syndicat du secteur public fédéral du pays a annoncé, tôt lundi matin, qu'il avait conclu des accords avec le gouvernement couvrant plus de 120 000 fonctionnaires à travers le pays, mettant fin à une grève de 12 jours.

Les accords de principe sont intervenus après que le Conseil du Trésor, qui supervise l'administration du gouvernement fédéral, a déposé vendredi ce qu'il a décrit comme une offre finale .

Ils comprennent des augmentations de salaire de 11,5 % sur quatre ans, avec une compensation supplémentaire de 0,5 % pour des groupes spécifiques au cours de la troisième année des contrats. Le syndicat affirme que les augmentations salariales composées totalisent 12,6 % sur quatre ans.

Les travailleurs recevront également un montant forfaitaire unique de 2500 $, ce qui représente 3,7 % de plus du salaire du membre moyen d'un syndicat dans les unités de négociation du Conseil du Trésor.