Une campagne de financement pour donner un coup de pouce à la Maison Margot de Fleurimont

Le projet, qui permettra d'accueillir 12 femmes en difficultés aux étages et la maison des jeunes au sous-sol, n'est pas épargnée par la hausse des coûts dans le monde de la construction.

Au départ, une somme de 1,9 million de dollars avait été accordée dans le cadre du programme Initiative de création rapide de logements. Or, le budget est maintenant fixé à 2,4 millions de dollars.

On a reçu 420 000 $ supplémentaires du provincial. Il nous manque entre 120 à 130 000 $ pour réaliser le projet, mais on est imaginatif , assure la directrice générale des Habitations L'Équerre, Denise Godbout.

Une campagne de financement a été lancée récemment et la réponse est telle que plus de la moitié de la somme a été recueillie.

L'argent permettra d'aménager l'intérieur et l'extérieur de l'immeuble.

On ne peut pas retarder parce que la crise du logement, on la voit. On veut avoir ici un beau milieu de vie. De jour, il va y avoir quelqu'un en soutien communautaire , ajoute la responsable du projet, Mme Godbout.

Le directeur de la maison des jeunes de Fleurimont, Alexandre-Sacha Simoneau, ne cache pas non plus sa hâte.

On est super fébrile parce que la plupart de nos jeunes n'ont jamais mis les pieds dans la maison des jeunes de leur quartier.

Depuis trois ans, ils devaient plutôt se donner rendez-vous dans un véhicule récréatif.

Pour le plus grand bonheur de tous, la Maison Margot devrait finalement être prête, comme prévu, pour le premier juillet.

