Des inondations forcent la fermeture de routes à Gatineau

Les avertissements sont en vigueur depuis lundi, vers 22 h. Sur le site Québec 511, il est inscrit que la durée des avertissements est indéterminée et que la cause est inondation .

La sortie de la rue Saint-Louis, sur l'autoroute 50, est fermée. Photo : S.B.

Quelques heures plus tôt, la mairesse de Gatineau, France Bélisle, avait indiqué lors d’un point de presse que la ville avait reçu une grande quantité de pluie qui a dépassé les prévisions initiales, avec un [problème] d’eau de ruissellement , de sorte que les niveaux d’eau ont atteint un sommet plus tôt que prévu.

Des portions de la rue Jacques-Cartier et de la rue Saint-Louis, fortement touchées par les inondations en 2017 et en 2019, étaient déjà partiellement inondées, lundi après-midi.

L'histoire se répète

Parmi les citoyens qui ont l'impression de revivre le même manège d'année en année, André Lacelle est du nombre. L'homme de 65 ans pouvait déjà constater, mardi matin, que l'eau s'est infiltrée dans son sous-sol et que les dommages sont bien réels.

C'est décourageant. On a de belles maisons, mais on ne peut pas rien faire. Mon matelas, il est fini. Je vais tout enlever cela et mettre ça sur le bord du chemin.

L'eau est déjà présente dans la sous-sol d'André Lacelle, encore une fois. Photo : Radio-Canada

Ailleurs au Québec, des municipalités ont déclaré l’état d’urgence en raison des inondations. Dans Charlevoix, plus de 1000 résidents ont été isolés tandis que deux pompiers sont toujours portés disparus.

