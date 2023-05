Plus de 7000 clients privés d’électricité dans la région

Des milliers de Saguenéens et de Jeannois se réveillent, pour une deuxième journée, sans électricité. Plus de 7000 clients d’Hydro-Québec sont toujours privés d’électricité dans la région.

Selon le portail Info-pannes, 147 interruptions sont en cours.

Une cinquantaine de pannes se retrouvent sur le territoire de Saguenay et plus d’une quarantaine dans la MRC Le-Fjord-du-Saguenay et autant dans le MRC de Lac-Saint-Jean-Est. C'est dans ce secteur que l'on retrouve le plus de clients touchés, soit 2 721.

Les pannes électriques des 24 dernières heures ont été causées par le vent et la pluie.

Cours suspendus au Lac-Saint-Jean

Les pannes d’électricité forcent la fermeture de deux écoles du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean. Les cours sont ainsi suspendus à l’École Notre-Dame-du-Rosaire de Lamarche et à l’École Saint-Léon de Labrecque. Les services de garde sont également fermés.