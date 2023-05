On assiste à des combats à l’arme lourde, avec des tirs et des bombardements dans la capitale Khartoum et une possible reprise de l’épuration ethnique au Darfour, région de l’ouest à forte minorité non arabe, 20 ans après les tristement célèbres massacres des milices Janjawids.

Un sauve-qui-peut international

Pendant ce temps, la communauté internationale évacue ses ressortissants. Réflexe classique des gouvernements étrangers, lorsque ça se met à barder dans un pays : évacuer les expatriés, chercher la sécurité par des rapatriements précipités.

On peut le comprendre du point de vue des premiers intéressés, mais en même temps, le sentiment d’abandon des Soudanais est poignant.

Ce pays avait, depuis l’automne 2018, avec des zigzags et des ratés, mais aussi avec énormément de détermination et d’espoir, entrepris une transition démocratique qui semblait prometteuse.

Une jeunesse urbaine mobilisée, des associations professionnelles dynamiques (avocats, médecins), des hommes et des femmes (surtout des femmes) s’étaient engagés en faveur de la démocratie et contre l’islamomilitarisme dont ce pays est un bastion historique.

Cette transition était soutenue par un certain nombre de pays étrangers – y compris occidentaux : Canada, États-Unis – qui l’avaient encouragée… et qui aujourd’hui semblent l’abandonner à son sort, dans ce sauve-qui-peut général.

La promesse trahie d’avril 2019

En avril 2019, il y a tout juste quatre ans, ce mouvement avait chassé un dictateur célèbre, Omar el-Béchir, connu pour sa férocité : un ami des ben Laden et autres islamistes radicaux, condamné par la Cour pénale internationale pour les massacres au Darfour dans les années 2000.

Ceux qui l’ont remplacé en 2019 avaient dans un premier temps – tout comme le général Abdelfattah al-Sissi dans l’Égypte voisine en 2011 – reconnu le puissant mouvement civil de Khartoum et lancé une (apparente) transition vers la démocratie.

Omar el-Béchir a été chassé du pouvoir soudanais en 2019. Photo : afp via getty images / PATRICK KOVARIK

Il y a quatre ans, l’armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), du général Mohammed Hamdan Daglo (alias Hemedti ), les deux branches militaires aujourd’hui en guerre avaient fait front commun.

Elles s’étaient déclarées prêtes à faire rentrer progressivement les militaires dans leurs casernes, mais avaient gardé les doigts croisés derrière le dos.

Guerre au sommet

Car ce fut ensuite le putsch d’octobre 2021 avec les deux compères toujours unis – pour encore un moment (18 mois). Mais tout en promettant que non, non, ce n’était que partie remise. Car une nouvelle échéance pour la transition à un pouvoir civil avait été prévue pour le printemps 2023.

Cette fois, la réponse n’est pas un putsch coordonné, mais le déclenchement d’une guerre au sommet , clan contre clan. Par-dessus la tête des civils qui encaissent les coups des deux chefs de guerre, attrapant les balles et les missiles perdus.

Car il ne s’agit pas – en tous cas pas encore, pas dans l’étape actuelle – d’une guerre civile entre des régions, des camps, des ethnies, qui se combattraient sur des fronts clairement identifiés.

Non, la guerre déclenchée le 15 avril 2023 par les FSR de Hemedti, c’est d’abord une guerre de gangs, une guerre de chefs rivaux, concentrée dans la capitale, avec des métastases possibles dans les régions, à commencer par le malheureux Darfour.

Au début de mai, on approchait les 100 000 personnes exilées du Soudan. Photo : afp via getty images

Sur fond d’exode, l’onde de choc de la guerre irradie les pays voisins. Début mai, on approchait les 100 000 personnes exilées, et le bilan officiel des 500 et quelques morts (ministère de la Santé soudanais) paraissait bien en deçà de la réalité.

On fuit par la mer Rouge à l’est, vers l’Arabie saoudite, par l’Éthiopie au sud, par l’Égypte au nord – l’Égypte puissant et influent voisin, mentor du chef al-Burhan – ou encore par l’ouest, vers le Tchad désertique.

Dévastation au Darfour, fuite au Tchad

Dans la province du Darfour-Ouest, à l’extrême ouest du pays, c’est la dévastation. Selon l’AFP, qui s’est rendue sur place, pas moins de 20 000 Soudanais de cette région ont traversé vers le Tchad, où un camp de réfugiés improvisé s’est mis en place, géré tant bien que mal par le Haut-commissariat aux réfugiés de l’ONU (HCR), par l’UNICEF et des ONG locales.

Ces réfugiés racontent des histoires d’horreur, qui rappellent de façon criante le cauchemar du Darfour durant la décennie 2000.

Les massacres et les pillages, qui avaient commencé il y a exactement 20 ans, en avril 2003, visaient les populations non arabes de la région. Le scénario se reproduit aujourd’hui, aux mains des Forces de soutien rapide, les FSR de Hemedti.

Des militaires du Royaume-Uni se rassemblent avant le départ d’un vol d’évacuation à destination de Chypre, le 30 avril 2023. Photo : Reuters / UK MOD/ARRON HOARE

Hemedti, au fait, avait été parmi les auteurs des massacres au Darfour dans les années 2003-2006 – sauf que son groupe s’appelait à l’époque les Janjawids. Les Janjawids, démons à cheval , ancêtres des FSR actuels.

Témoignage recueilli par l’AFP, publié le 1er mai : celui d’un homme de 53 ans en larmes. Les FSR ont attaqué tôt dans la matinée, ils ont brûlé nos maisons et détruit tout sur leur passage. J’ai pris mes enfants pour traverser la frontière. Aujourd’hui, je n’ai plus rien pour les nourrir, aucune activité, mes machines à coudre ont été prises par les assaillants.

On rapportait des histoires presque identiques, de cette même région, en 2004 dans les reportages de l’envoyé spécial de Radio-Canada à l’époque, Sylvain Desjardins.

D’autres témoignages du Darfour parlent aujourd’hui de la constitution de milices ethniques locales pour résister aux FSR… ce qui est peut-être, hélas, l’embryon d’une véritable guerre civile, aux fronts multiples.

État de catastrophe sanitaire

À Khartoum pendant ce temps, la mort vient du ciel. Ce qui semble se passer, c’est que les FSR ont pris certains quartiers que l’armée régulière du général al-Burhan essaie de reprendre. Mais à la différence des FSR (par ailleurs bien armés au sol), l’armée régulière a une aviation et elle ne se prive pas de cet avantage : elle bombarde des quartiers du haut des airs.

Résultat : l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, qualifie la situation officiellement d’ état de catastrophe . Le directeur régional de l’OMS parle de 16 % seulement des hôpitaux de la capitale restés fonctionnels. Si ce chiffre est exact, cela peut signifier quelque chose comme cinq ou six établissements encore actifs, dans une ville de 5 millions d’habitants.

Les stocks d’équipements et de médicaments étaient déjà bas. Avec les pillages et les bombardements, l’eau et l’électricité, dont la fourniture en temps normal était déjà aléatoire… sont en pénurie absolue.

Selon le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé, seulement 16 % des hôpitaux de la capitale Khartoum sont restés fonctionnels. Photo : Getty Images / AFP

Ce qui explique peut-être l’effondrement subit de la situation humanitaire, c’est que déjà sans la guerre, il y avait une fraction importante de la population qui dépendait des aides directes des ONG et des agences internationales.

Les dispensaires ont été pillés. Plusieurs de leurs travailleurs sont partis. Les gens n’ont pas de réserves. Les effets des combats sont immédiats et tragiques. L'échelle et la vitesse à laquelle se déroulent les événements au Soudan sont sans précédent , s’est alarmé le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Une portée internationale

Quelles sont les puissances étrangères derrière les factions qui se battent?

Elles sont nombreuses; elles tirent à hue et à dia. Le Soudan, immense pays au nord-est du continent, troisième d’Afrique pour sa superficie, est entouré de sept États – huit si on compte l’Arabie saoudite, de l’autre côté de la mer Rouge. On peut y ajouter des pays plus lointains, mais influents, comme les États-Unis ou la Russie.

Tous ont des intérêts et des complicités, ou des rivalités, que ce soit sur les plans politique, idéologique (ou religieux avec l’islamisme dont le Soudan est un pôle historique) ou économique, car le pays a des ressources souterraines (comme des mines d’or exploitées par les seigneurs de la guerre du FSR, et dont la population ne reçoit aucun dividende).

Il y a aussi des terres arables, cultivables, devenues rares dans cette région du monde, que des étrangers saoudiens et émiratis achètent pour les exploiter puis rapatrier dans leur pays la nourriture produite. Le tout, dans un pays où un tiers des 45 millions d’habitants vivent dans la pauvreté absolue.

Le rôle historique de l’Égypte

L’Égypte a joué un rôle historique au Soudan. Elle a été, avec le Royaume-Uni, une puissance tutélaire locale pendant des décennies. Le gouvernement égyptien a aujourd’hui peur d’une implosion de son allié et voisin du Sud.

Sur le plan géostratégique, Le Caire veut pouvoir continuer de compter sur le soutien du général al-Burhan dans le dossier explosif du barrage hydroélectrique de la Renaissance, érigé par l’Éthiopie en amont du Nil, partiellement inauguré en 2022.

L’ouvrage est perçu comme une menace existentielle pour l’Égypte – parce qu’il risque de réduire les débits d’eau au Soudan, puis en Égypte. Le Caire et Khartoum ont des intérêts convergents sur ce dossier vital.Al-Burhan – au contraire de Hemedti qui se présente comme un campagnard d’origine modeste – provient de l’élite du nord. Formé militairement en Égypte, il en a gardé jusqu’à ce jour des liens étroits avec le régime du putschiste al-Sissi, au pouvoir depuis 2013.

Pour toutes ces raisons, l’Égyptien Abdelfattah al-Sissi soutient clairement le Soudanais Abdelfattah al-Burhan dans son combat contre Hemedti qui, lui, trouve ses appuis dans les Émirats arabes unis et en Russie.

Hemedti accuse le général d'être lié avec les islamistes qui ont fourni pendant 30 ans l’entourage et les conseillers du dictateur el-Béchir. Beaucoup de ces gens-là se retrouvent aujourd’hui avec al-Burhan.

Ce qui permet, d’une façon assez opportuniste, au patron des FSR, seigneur de la guerre, qui a financé son armée parallèle de 100 000 combattants en pillant des mines d’or (avec l’aide des Russes) de dire aujourd’hui qu’il est en lutte contre l’islamisme!

La filière russe du groupe Wagner

Si al-Burhan incarne la continuité institutionnelle, la domination économique de l’armée et l’alliance traditionnelle avec l’Égypte, Hemedti, avec ses origines distinctes, a aussi des appuis et une base matérielle très différents.

Ses lingots d’or pillés ont transité vers la Russie et les Émirats. On ne s’étonnera pas de retrouver dans son entourage des amis de la milice Wagner, passés par la Libye. Une filière russe au Soudan, dont le secrétaire d'État américain s'est déclaré très inquiet le 24 avril.

Donc, on voit un pays pauvre bien que riche en ressources, à la géographie complexe et stratégique, entre Afrique et Proche-Orient, déchiré, ravagé par une guerre au sommet. Avec une population qui avait tenté, depuis quatre ans, de réduire le pouvoir des militaires et d’instaurer à sa place un régime civil et qui avait tellement voulu y croire, demandant à des pays étrangers, dont les États-Unis, de jouer les garants et les médiateurs.

Ils se retrouvent aujourd’hui avec deux chefs de gangs, deux généraux égotiques qui ont renié leurs engagements, avant de se retourner l’un contre l’autre pour mettre leur pays à feu et à sang. Et peut-être entraîner leurs voisins dans une spirale dangereuse.