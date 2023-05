Le marais de la Rivière-aux-Cerises pourrait devenir une réserve naturelle 

Le conseil municipal de la Ville de Magog souhaite en faire encore plus pour protéger le marais de la Rivière-aux-Cerises. Il a décidé, lundi soir, de demander au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs d'entamer le processus pour en faire une réserve naturelle.

Aujourd'hui, c'était la première étape de dire "oui, la Ville de Magog, on a l'intention de protéger ça à perpétuité pour les générations futures." On y croit. On trouve que c'est important , a expliqué la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier.

« C'est déjà protégé dans nos règlements d'urbanisme à la ville, au niveau du schéma d'aménagement. En principe, ce serait difficile de le changer, mais on ne sait jamais. Le conseil municipal a donc dit "regardez, on veut que ce soit à perpétuité”. C'est le plus haut niveau de protection. » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

La Ville de Magog est propriétaire du terrain, mais devra tout de même s'entendre avec l'Association du marais de la Rivière-aux-Cerises, qui gère le terrain, dans le cadre de ce projet.