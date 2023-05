Magog adopte son tout premier plan directeur du transport actif

C'est un outil de planification qui va faire en sorte qu’on va toujours avoir ce cette préoccupation-là. Dans les nouveaux quartiers, on va s'assurer qu’il y a des liens qui soient déjà réfléchis dès l'autorisation et l'émission de nouveaux permis. On veut faire en sorte d'améliorer notre réseau, parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que notre réseau récréatif était relativement bien développé. [...] Mais l'utilitaire, pour que les jeunes puissent aller à l'école à pied ou à vélo, que les familles puissent aller chercher leurs enfants dans les garderies, puissent aller au travail, entre les lieux publics de la ville de Magog, on se rend compte qu’à ce niveau-là, on a des endroits où il y a du travail à faire , explique la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier.

On se dit qu'on a un plan de match qui va nous guider [...] et nous permettre d'être encore plus efficaces, de faire les bons choix au bon moment , soutient-elle.

Pour élaborer son plan, la Ville a consulté une firme externe, des élus municipaux, ainsi que des centaines de citoyens dans le cadre d’une consultation publique.

« On veut diminuer le frein à la pratique de la marche et du vélo, puis effectuer une mise à niveau de nos infrastructures existantes. [...] Les grandes valeurs, c'est qu'il [le réseau] soit efficace, sécuritaire, inclusif et agréable. » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Pour 2023, de nouveaux projets, ainsi que certains qui étaient déjà annoncés, ont été inclus dans le plan.

Ce sont 2 km qui seront notamment emménagés sur la rue Saint-Patrice Est. Des pistes unidirectionnelles seront par ailleurs marquées sur 2,5 km du chemin Southière. De chaque côté des voies, il va y avoir deux voies pour les déplacements actifs, et non une seule voie où les gens se croisent , a expliqué la mairesse.

Les projets prévus pour les années suivantes seront quant à eux décidés dans le cadre du prochain budget municipal.