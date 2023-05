Le maire de Warwick hospitalisé 

La nouvelle nous a secoués, nous a attristés. Nos pensées vont envers notre maire ce soir et envers sa famille, ses enfants , a souligné la conseillère Noëlla Comtois.

Pascal a été retrouvé dimanche. Il a été transporté à l’hôpital. Depuis ce temps-là, il a subi trois opérations pour enlever de la pression dans son cerveau et l’aider à essayer de récupérer. Les nouvelles semblent stables, au moins. On va se croiser les doigts, et je crois qu’il est sur la bonne voie , a-t-elle ajouté.

« Pascal, c’est un batteur. C’est un rassembleur. C’est un gars qui court le marathon, des fois. C’est le marathon de sa vie, et on est tous avec lui. » — Une citation de Noëlla Comtois, conseillère municipale

Elle a aussi remercié le personnel de l’aréna ainsi que le public pour son soutien dans ces temps difficiles.

Lundi, la page Facebook de l’aréna a par ailleurs publié un communiqué pour offrir son soutien à Pascal Lambert et à sa famille.

Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, a aussi publié un message en honneur du maire de Warwick.