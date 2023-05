Le célèbre chanteur Gordon Lightfoot est mort

Son attachée de presse de longue date Victoria Lord en a fait l'annonce auprès du diffuseur public, précisant du coup qu’il s’est éteint vers 19 h sans fournir plus de détails.

Au début du mois d'avril, on apprenait que le musicien annulait tous les spectacles de sa tournée en raison d'ennuis de santé, sans en préciser la nature.

La légende folk devait notamment se produire sur scène en Arizona, en Californie et en Floride.

L'icône canadienne du folk rock, Gordon Lightfoot, a offert une de ses chansons aux spectateurs réunis sur la colline Parlementaire, à Ottawa, le 1er juillet 2017, lors des célébrations du 150e anniversaire du Canada. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

En 2021, il avait été forcé de reporter plusieurs concerts de sa tournée à cause d'une fracture du poignet qu'il a subie après une chute à son domicile. Il avait été opéré d'urgence à l'hôpital Sunnybrook, à Toronto.

Le chanteur et guitariste a lancé son premier album Lightfoot! en 1965.

Natif de Orillia, en Ontario, le chanteur s'est rendu célèbre grâce à la chanson If You Could Read My Mind.

Au cours de sa carrière, il a interprété des succès tels que Early Morning Rain et The Wreck of the Edmund Fitzgerald.