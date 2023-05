Restrictions liées à l’âge : les futurs parents n’auront plus à déménager

Les résidents d’immeubles réservés aux 55 ans et plus n’auront plus à craindre de devoir déménager s’ils veulent avoir un enfant ou si quelqu’un de plus jeune emménage avec eux. Face à un nombre grandissant de plaintes, Victoria modifie la Loi sur les copropriétés pour mettre en place des exemptions.

Les changements que nous effectuons pourront permettre à de jeunes familles, si elles choisissent d'avoir un enfant, de demeurer dans leur logement , a confirmé le ministre du Logement, Ravi Kahlon, en point de presse lundi.

Jusqu’ici, les seules exceptions possibles étaient pour les aides-soignants à domicile ou les gens qui vivaient déjà dans le logement au moment de l’imposition d’une limite d’âge.

Cet enjeu dure depuis 20 ans , rappelle le directeur de l’Association des copropriétaires de la Colombie-Britannique, Tony Gioventu. Cet amendement fait en sorte que ce n'est plus un problème.

Six mois de discussions avec le gouvernement ont été nécessaires pour parvenir à un compromis raisonnable, soutient Tony Gioventu.

Un enjeu devenu pressant

En changeant la Loi sur les copropriétés, en novembre dernier, le gouvernement avait mis fin aux restrictions de location et à celles liées à l’âge. Seules les restrictions associées aux immeubles réservés aux 55 ans et plus restaient en vigueur.

En réaction, plusieurs immeubles ont commencé à imposer ces restrictions pour éviter que des familles avec un ou des enfants viennent s’y installer.

Selon le ministère du Logement, environ 230 conseils d'administration de copropriétés, sur les quelque 34 000 existants en Colombie-Britannique, ont mis en place des limites d'âge minimal de 55 ans et plus depuis novembre dernier.

Kalina Malowany et son mari, Artem Bylinskii, avait partagé leur frustration après que leur immeuble eut décidé d'exiger qu'au moins un résident de chaque logement soit âgé de 55 ans ou plus. Photo : Kalina Malowany et Artem Bylinskii

Un couple de Vancouver, Kalina Malowany et son mari, Artem Bylinskii, avait tiré la sonnette d’alarme, récemment. Leur immeuble s’apprêtait à voter un règlement exigeant l’âge minimal de 55 ans pour y résider, ce qui mettait fin à leur projet d’y rester et d’y fonder une famille.

Le couple voyait cette exemption comme une faille créant des obstacles au logement pour les jeunes et les personnes qui souhaitent fonder une famille.

Razan Talebian et son conjoint ont aussi milité pour ces changements législatifs. Le couple a appris qu’il attendait un enfant cet automne, et peu de temps après, leur association de copropriété a voté pour devenir une communauté de résidents de 55 ans et plus.

C’est un soulagement , dit-elle. Mais je sais aussi que d’autres n’ont pas eu ma chance, ça aurait dû être fait il y a longtemps déjà.

Un projet de loi bâclé?

Pour la critique de l'opposition en matière de logement, Karin Kirkpatrick, le fait que des centaines de bâtiments deviennent des communautés pour personnes âgées de 55 ans et plus démontre que le projet de loi, adopté en moins d'une semaine, a été bâclé.

Ils n’avaient pas anticipé ces conséquences, dit-elle. L’équivalent de 230 immeubles comptant en moyenne une vingtaine de logements se voit maintenant retiré du marché locatif pour les jeunes.

Le ministre Ravi Kahlon affirme de son côté que les changements adoptés cet automne sont un succès.

L’amendement entre en vigueur immédiatement.