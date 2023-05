Feu vert aux bleuetières sur l’ancien champ de tir de Tracadie

Ce qui semble avoir mis le feu aux poudres, c'est que quelques heures seulement avant la tenue de cette réunion, le gouvernement provincial a annoncé qu'il donne le feu vert aux projets de bleuetières de 20 producteurs locaux sur l'ancien champ de tir de Tracadie.

Sous une pluie battante, des protestataires se sont présentés devant l'entrée de la salle dans laquelle les producteurs de bleuets étaient réunis. Photo : Radio-Canada / René Landry

L'idée de se servir de l'ancien champ de tir pour y faire de la déforestation, suivie de la culture du bleuet, révolte une partie de la population, notamment les amateurs de chasse, de pêche et de plein air.

Sous une pluie battante, les protestataires sont restés dans les voitures la plupart du temps.

Deux d'entre eux, Serge Brideau et Raynald Brideau, sont entrés dans la grande salle dans laquelle avait lieu cette réunion, près de l'aréna de Saint-Isidore.

Une discussion animée s'en est suivie avec le président de Bleuets Nouveau-Brunswick, René Chiasson.

Bien pourquoi nous autres, on ne peut pas entrer , a demandé Raynald Brideau.

Non, c'est une réunion privée , lui a répondu René Chiasson.

Le président de Bleuets Nouveau-Brunswick est parvenu à convaincre les deux protestataires de sortir de la salle, mais seulement après un échange animé.

Éduquer la population

Le directeur général de Bleuets Nouveau-Brunswick, Donald Arseneault, espère que la population va réaliser à quel point l'industrie du bleuet peut être bénéfique à l'économie.

On a un meilleur travail à faire pour éduquer la population sur ce côté-là , affirme-t-il. On a une belle histoire à raconter; on doit l'entendre plus.

Le directeur général et le président de Bleuets N.-B., Donald Arseneault et René Chiasson, étaient malgré tout de belle humeur quelques instants avant le début de la réunion. Photo : Radio-Canada / René Landry

Quant à l'annonce du gouvernement le même jour que la tenue de cette réunion déjà prévue, Donald Arseneault jure que c'est le fruit du hasard et que les projets de bleuetières n'étaient pas à l'ordre du jour.

C'est juste ironique , dit-il. On fait toujours nos réunions au mois d'avril ou au mois de mai. Pourquoi le gouvernement a choisi d'octroyer ça en après-midi vers 4 h? Regarde, qu'est-ce qu'on veut qu'on dise?

Une industrie importante dit la province

Dans un communiqué, le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches précise que seulement 11 % de la superficie de l'ancien champ de tir sera consacré à la culture des bleuets.

Une photo aérienne de la Péninsule acadienne montre des champs de bleuets, de couleur rouge, à perte de vue. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Gilles Sonier

Le bleuet sauvage est le deuxième produit horticole en importance dans la province, précise le ministère, et a généré des recettes de 40,4 millions de dollars au cours des cinq dernières années.

Les offres de location aux vingt producteurs ont été octroyées après une demande de proposition l'automne dernier.