Réaménagement du Faubourg Sagamie : des commerces migrent vers le Carré Davis

Rappelons que le groupe Cloriacité a fait l’acquisition du Faubourg Sagamie en novembre dernier. Le nouvel acquéreur du centre a l’intention de le transformer en un projet à vocation commerciale et résidentielle

On n'a pas le choix, il faut partir. Le bail finit l'année prochaine. On a encore le temps d'ici un an à penser à ce qu'il va arriver et ce qu'on va faire , a mentionné Walter Fournier, propriétaire de la boutique Zodiac.

Le propriétaire de la boutique Zodiac au Faubourg Sagamie, Walter Fournier, devra plier bagages dans quelques mois. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

De son côté, la clinique Unimédic a entrepris son déménagement vers de nouveaux espaces. Les locaux qu'elles occupaient au Faubourg Sagamie seront convertis par le promoteur.

C'est en grande partie pour ça qu'on a fait un projet depuis quelques années. Mais il y a aussi le fait que les locaux étaient désuets et c'était rendu trop petit pour nos opérations. Donc c'est un mélange de plein de choses , a ajouté pour sa part Pascale Lamarche, propriétaire d’Unimédic.

Un engouement pour le Carré Davis

La clinique a maintenant trouvé domicile dans un bâtiment du Carré Davis à Arvida.

C'est parce qu'il y a un milieu de vie ici. Il y a comme une effervescence et une qualité de vie aussi pour nos employés qui sont des partenaires chez nous. Il y a un mieux vivre extérieur a-t-elle ajouté.

Plusieurs nouveaux commerçants choisissent le centre-ville d'Arvida pour s'établir. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Unimédic n'est pas la seule à avoir fait ce choix. La Corporation centre-ville d'Arvida remarque une effervescence pour son secteur.

On dit souvent que le monde amène le monde donc ce n'est pas pour rien. Ça a commencé avec la rénovation de la bibliothèque d'Arvida. Ç’a comme amené un engouement. Le déplacement de Sports Experts sur le boulevard Mellon, ç’a comme fait une mouvance. Plusieurs commerces sont entrés au Carré Davis à partir de ce moment-là , a expliqué William Émond, directeur général de la Corporation centre-ville d'Arvida.

Le directeur général de la Corporation centre-ville d'Arvida, William Émond, remarque un engouement pour son secteur depuis quelques années. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Une opportunité pour d’autres

Certains, comme l’Artisan Boulanger, pourront rester au Faubourg Sagamie. Son propriétaire, Éric Émond, en profitera pour réaménager son commerce.

La propriétaire de l'Artisan Boulanger, Éric Émond, profitera du développement commercial pour agrandir son commerce. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Ils ont trouvé le moyen de m'accommoder. Mon voisin Le Pichet pouvait rester où il est actuellement, donc moi je vais rester exactement où je suis. On va faire quelques aménagements, quelques ajouts de pieds carrés aussi pour essayer de se donner un peu de commodités. On va essayer d'améliorer notre sort un peu en même temps , a-t-il expliqué.

D'après un reportage de Gabrielle Morissette