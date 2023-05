La Ville de Whitehorse veut provoquer un éboulement dans l’espoir de rouvrir une route

Depuis le 8 avril, la route Robert Service ainsi que les sentiers pédestres environnants sont fermés à la circulation en raison d’un éboulement. Un deuxième glissement de terrain est survenu dans le même secteur le 24 avril.

Les deux premiers éboulements étaient plus secs, mais avec les températures qui augmentent et le printemps qui arrive à Whitehorse, nous nous attendons à ce que le nombre de glissements de terrain augmente également , souligne la mairesse de la capitale, Laura Cabott.

La mairesse de Whitehorse, Laura Cabott, et le responsable des Services d’ingénierie de la Ville, Taylor Eshpeter, font le point sur l'instabilité de la falaise longeant la route Robert Service. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

La Ville a donc décidé d’engager l’entreprise P S Sidhu Trucking pour un contrat s’élevant à 175 000 dollars afin de provoquer la chute des zones qui sont toujours instables le long de la falaise à l’aide d’excavatrices. Les travaux doivent débuter mardi.

Le plan n’est pas pour l’ensemble de l’escarpement, mais vraiment pour une zone spécifique, celle entourant le secteur des éboulements du 8 et du 24 avril , explique la mairesse, qui ajoute qu’il ne s’agit que d’une solution temporaire.

Selon le responsable des Services d’ingénierie de la Ville, Taylor Eshpeter, les travaux devraient prendre deux semaines. Un total de 6000 mètres cubes doivent être retirés de la falaise, puis des équipes au sol nettoieront les débris sur la route.

Taylor Eshpeter assure que la méthode de l’entreprise, qui devra travailler sur le sommet de la falaise et pousser la terre vers le bas, est raisonnablement sécuritaire et que l’opération sera surveillée à la fois pour assurer la sécurité des travailleurs et pour vérifier que cela ne fragilise pas davantage l’escarpement.

Le but de ce travail est d’éliminer un risque connu en ce moment , soutient Taylor Eshpeter. Les travaux ne garantissent toutefois pas la réouverture de la route dans deux semaines.

Ce sont des efforts qui visent à atteindre notre objectif de rouvrir la route. Nous espérons que cela se fasse rapidement, mais je pense qu’il y aura toujours des mesures d’atténuation en place pour une réouverture , dit-il.

Quelques infiltrations ont été observées sur les falaises le long du centre-ville et de la rue Drury, mais la Ville indique qu’elles ne présentent aucun risque. Elle demande toutefois à la population d’éviter les secteurs toujours fermés à la circulation, ce qui comprend la route Robert Service et une section du sentier Millenium.