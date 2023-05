Le Manitoba renforce son programme de liberté sous caution

Le ministre de la Justice du Manitoba, Kelvin Goertzen, a annoncé lundi que des mesures additionnelles seront prises afin de mieux surveiller des individus qui sont libérés sous caution et qui représentent un risque élevé pour le public.

Selon lui, le gouvernement provincial va doubler la capacité actuelle de son programme de probation intensive pour accueillir 200 personnes qui sont en liberté conditionnelle.

L'élargissement de ce programme comprend aussi des ressources additionnelles comme l’accès à un psychologue à temps plein et à un nombre plus élevé d'agents de probation et de travailleurs correctionnels communautaires.

Il s'agit d'un soutien en matière de santé mentale, mais aussi de faire des vérifications importantes pour s'assurer que ces personnes font ce que le tribunal leur a ordonné de faire , affirme Kelvin Goertzen.

Le chef du Service de police de Winnipeg, Danny Smyth, affirme qu’en 2022, près de 20 % des personnes accusées de crimes violents ont été libérées sous caution.

Il ajoute que 16 % des personnes inculpées pour homicide étaient en liberté sous caution ou en probation durant cette période.

Cela indique que nous devons modifier nos systèmes de cautionnement et de probation , explique Danny Smyth.

Le professeur de justice pénale à l'Université de Winnipeg, Michael Weinrath,affirme pour sa part que l'argent investi dans ce projet aurait dû être vers des ressources d’assistance sociale afin de favoriser les réinsertions.

Quand des ressources sont déployées dans ce programme, cela pénalise d'autres programmes , estime-t-il.

Réforme de la libération sous caution

Le ministre fédéral de la justice, David Lametti, a indiqué qu'une réforme de la mise en liberté sous caution sera introduite avant la fin de la session parlementaire de printemps.

Le ministre Kelvin Goertzen espère que cette promesse sera tenue.

Si nous continuons à voir des personnes libérées qui n'auraient pas dû l'être, il devient très difficile d'avoir des ressources nécessaires pour surveiller un grand groupe de personnes , souligne-t-il.

Le porte-parole néo-démocrate pour la justice au Manitoba, Matt Wiebe, a noté que cette annonce du gouvernement progressiste-conservateur intervient après la suppression de postes dans les services correctionnels communautaires et les services de garde.

Rétablir [ces postes] au cours d'une année électorale est un échec et ne fait rien pour améliorer la sécurité communautaire dans notre province , a-t-il déclaré par le biais d'un communiqué.

Avec les informations de Rachel Bergen