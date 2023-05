À l’Hôpital Chaleur, plus de la moitié des lits occupés par des patients en attente

Les patients en attente d’une place en foyer de soins ou d’autres services occupent plus de la moitié des lits disponibles à l’Hôpital régional Chaleur. Une situation qui accapare les ressources de l’établissement et qui a de nombreuses conséquences.

Les taux d’occupation dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick atteignent des taux alarmants depuis des années. Il n’est pas rare qu’ils dépassent 100 %. C’est le cas en ce moment à l’Hôpital régional Chaleur.

Le 26 avril, le taux d’occupation des lits était de 110 % dans cet établissement, alors que la moyenne à l’échelle du Réseau de santé Vitalité était de 104 %. La régie qualifie ces taux d’ alarmants .

« Le taux d’occupation aujourd’hui est plus élevé que lors de la crise de COVID-19, c’est substantiel pour le personnel et pour le fonctionnement de l’hôpital. » — Une citation de Anne-Marie Lavigne, directrice des activités hospitalières de l'Hôpital régional Chaleur

La situation est dûe en partie au nombre élevé de patients hospitalisés qui ont la désignation Niveau de soins alternatifs . Il s’agit de personnes qui sont en attente d’une place dans un établissement de soins de longue durée, d’aide à domicile ou de ressources en communauté.

Les NSA , comme ils sont appelés dans le milieu, occupent 87 des 144 lits de l’Hôpital régional Chaleur, soit 60 % des lits. L’étage réservé aux chirurgies est durement frappé, selon la directrice des activités hospitalières de l’établissement, Anne-Marie Lavigne.

Elle explique que la présence de ces patients a des impacts réels. Presque tous les lits sont remplis avec des NSA . Chaque jour, on annule des chirurgies parce qu’on n’a pas de place à cause des NSA . Les listes d’attentes viennent de plus en plus longues , explique-t-elle.

À l’étage médical – qui est normalement réservé aux patients aux prises avec des problèmes cardiaques, d’hypertension, de symptômes post AVC – la totalité des lits (sauf ceux réservés aux soins palliatifs) sont occupés par des patients en attente d’une place en foyer ou d’aide à domicile.

Les conditions sont difficiles et les patients sont parfois entassés, parfois jusqu’à cinq par chambre.

Ça veut dire que les patients ont beaucoup plus de difficulté pour marcher avec leur marchette, on n’a pas d’espace , explique Anne-Marie Lavigne.

Leur seule façon de sortir de l'hôpital, c'est de mourir

Les taux d’occupation ont aussi des conséquences négatives à l’extérieur de l’hôpital. Ils donnent des maux de tête aux médecins de famille, comme la Dre Nathalie Cauchon.

Cette médecin vient de recevoir un appel. L’une de ses patientes – qui est encore à la maison – ne pourra pas être admise à l'hôpital.

Sa situation est maintenant critique et il n’y a pas de lit à l’hôpital. Il va falloir faire des miracles pour être capable de la rentrer à l’hôpital. Elle ne peut pas rester à la maison , explique-t-elle.

La médecin de famille est à court d'option, elle n’a jamais vu une situation aussi difficile tant pour ces patients que pour ceux qui sont à l'hôpital en attente d’un transfert.

Ils ne se lèvent plus, ils marchent plus, le petit peu de goût de vivre qu'il leur reste, ça s'en va [...] C'est triste à dire, c'est un scandale, mais leur seule façon de sortir de l'hôpital, c'est de mourir. On voit beaucoup beaucoup de patients qui se laissent aller.

Une situation qu'elle attribue à la difficulté d'avoir une place dans les foyers de soins de la région.

Elle exhorte le ministère du Développement social à intervenir le plus rapidement possible pour placer les patients.

Il faut que les places provinciales soient libérées par le gouvernement. S'il faut mettre sous tutelle et bien qu'il le fasse. On est rendu là présentement, la situation est critique. Et puis la population ne va pas accepter que cette situation là perdure , affirme la Dre Cauchon.

À la recherche de solutions

Le Réseau de santé Vitalité dit pour sa part être en discussion avec le gouvernement pour ouvrir des lits en foyers de soins et pour trouver des solutions.

Pour la santé de notre hôpital, de nos soins, on ne devrait pas les accepter. Mais est-ce qu’on a les soins alternatifs disponibles en communauté pour ces gens-là? , affirme la vice-présidente principale aux affaires médicales de Vitalité, la Dre Nathalie Banville.

Elle ajoute que les réseaux doivent travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions afin que les patients en attente d’une place en foyer ou d’aide à domicile puissent obtenir le soutien dont ils ont besoin et rester chez eux.

