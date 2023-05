Un professeur de l’UdeS conseille de mieux réglementer les feux d’artifice

C’est une bombe pyrotechnique. [...] Il va y avoir une explosion qui va faire une propulsion pour une altitude qui est plus élevée, puis rendue à une certaine altitude, il va y avoir une 2e explosion. La 2e explosion va avoir un caractère pyrotechnique. Il va y avoir des matériaux qui vont brûler d'une façon extraordinaire, en émettant de la lumière , explique-t-il d’emblée.

Dans ce qu'on envoie pour faire de la couleur, ce sont des métaux lourds. Oui, c'est joli, mais comment faire des couleurs comme le violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orangé, le rouge, le blanc, l'argenté, puis faire des étincelles? Ça prend toutes sortes de trucs et là-dedans, il va y avoir du cuivre, du zinc, du baryum, du strontium, du magnésium, du titane, et ça va donner des fumées. Si on est dans les vents dominants qui poussent les fumées vers nous, on va les respirer, et c'est là qu'il y a un problème , continue-t-il, en ajoutant que les feux d’artifice peuvent aussi engendrer des problèmes au niveau de la qualité de l’atmosphère et des sols.

Les retombées au sol, quand ce sont de tout petits feux que les gens font, ce n’est pas grand-chose. Mais quand il s'agit d'un grand feu qui a lieu à répétition année après année, toujours au même endroit, [...] avec les vents dominants, on s'attend à ce qu'il y ait des traînées de contaminants de surface qui vont se faire à partir des métaux lourds que l'on a brûlés , soutient-il.

Les interventions politiques liées aux feux d'artifice restent cependant limitées, constate-t-il.