La CSN estime que la hausse du salaire minimum d’un dollar n’est pas suffisante

À titre d'exemple, les amoureux de crème glacée devront débourser davantage à la crémerie Le phoque en Alaska, à Kénogami. Comme plusieurs commerces au Québec, la propriétaire doit depuis lundi augmenter le salaire horaire de ses employés.

Le salaire minimum a grimpé pour atteindre 15,25 $ de l'heure. Pour pallier cette augmentation de 7 %, en plus de bien d'autres, le commerce a décidé d'augmenter le prix de ses friandises glacées.

Nadia Daigle est la propriétaire de la crèmerie Le phoque en Alaska. Photo : Radio-Canada / Alexis Muckle

Ç'a un impact direct parce que nous, on a des augmentations. Il y a des produits cette année qui ont eu des augmentations de 13 %. C'est beaucoup, en plus du salaire minimum. S'il y avait juste le salaire, il n’y aurait pas de problème. Mais le problème, c'est que tout augmente. Alors, c'est toujours plus de coûts à assumer , a mentionné Nadia Daigle, propriétaire de l'établissement.

Selon elle, augmenter ses prix est nécessaire pour ne pas mettre la clé sous la porte. C’est cependant à contrecœur qu’elle le fait.

Le commerce devra augmenter le prix de ses produits. Photo : Radio-Canada / Alexis Muckle

Mais je n’aime pas augmenter les prix, parce que je sais que les gens viennent se gâter, puis j'aime ça quand les petites familles viennent puis ils viennent avec leurs enfants, puis c'est une gâterie. Mais s'ils viennent avec leurs enfants puis ça coûte 40 $ pour une gâterie, ça fait cher à un moment donné , a ajouté Nadia Daigle.

Une hausse insuffisante, selon la CSN

D'après la CSN , cette augmentation d'un dollar n'est toujours pas suffisante. Avec l'inflation qui frappe l'ensemble des Québécois, les 298 900 travailleurs de la province payés au salaire minimum devraient être mieux rémunérés pour subvenir à leurs besoins. Le syndicat revendique un salaire de plus de 18 $ de l'heure.

On sait qu'avec le coût des logements, le coût de la nourriture et tout ça pour les gens qui travaillent au salaire minimum, qui ont des enfants et qui sont monoparentaux, ce n'est pas suffisant. Ça va leur donner un bon coup de main et ils vont pouvoir respirer un peu, mais ils vont juste pouvoir vivre , a indiqué Manon Tremblay, présidente régionale de la CSN.

Selon la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, en 2018, c'était 8 % des employés au Québec qui étaient payés au salaire minimum. Dans la dernière année, ce sont 4 % qui gagnaient ce salaire.

