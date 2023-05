Le syndicat refuse la dernière offre de la Société d’habitation d’Iqaluit

Son président, Jason Rochon, se dit déçu de cette dernière offre, qui a été déposée vendredi. Cette offre inclut une hausse salariale de 7 % sur cinq ans (de 2020 à 2024), et une somme forfaitaire unique de 2,8 % pour contrer l’inflation. Selon Jason Rochon, cette offre est la même que celle déjà présentée, à l’exception de la hausse proposée pour 2024, ce qui ramène la hausse salariale entre 1,25 % et 1,50 % par an.

La Société d’habitation d’Iqaluit n’a pas répondu à une demande de confirmation de la répartition de la nouvelle offre.

Ils n’ont pas bougé , dit Jason Rochon. « C’est la même [offre] et ils tentent de nous la présenter d’une façon différente », affirme Jason Rochon.

Le Syndicat des employés du Nunavut représente 13 employés de la Société d'habitation d’Iqaluit, en grève depuis le 17 mars. Deux jours après le déclenchement de la grève, la société d'habitation a décrété un lock-out.

Le président Jason Rochon dit que le Syndicat des employés du Nunavut a préparé une contre-offre qui sera présentée à la partie patronale lundi. Il n’a pas voulu partager de détail sur cette proposition.

La société d’habitation a publié une déclaration vendredi, en réponse au débat public sur la grève en cours, dans laquelle elle a déclaré qu’elle est déterminée à négocier une entente juste et compétitive avec le syndicat . Nous sommes prêts et ouverts depuis le début du conflit à reprendre les négociations, peut-on lire sur le document.

Le président Rochon s’est dit surpris de cette déclaration. Nous sommes étonnés d’entendre que [la société] est déterminée à négocier, car elle refuse de négocier depuis 40 jours maintenant.

Dans sa déclaration vendredi, la société d’habitation réfute les allégations selon lesquelles elle aurait embauché des travailleurs de remplacement.

Rien n’indique pour le moment quand les négociations pourraient reprendre entre les deux parties.

Avec les informations d’Emma Tranter