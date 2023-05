Aérogare de Trois-Rivières : une hausse des coûts adoptée sur fond de discorde

Les fonctionnaires ont recommandé ce scénario au conseil municipal, à la suite d’une hausse importante des coûts de construction.

Certains élus ont demandé le vote, car la proposition ne faisait pas l’unanimité. En plus d’avoir des opinions divergentes sur la nécessité d’agrandir l’infrastructure municipale, c’est la façon de procéder qui a fait sourciller les conseillers Richard W. Dober et Pascale Albernhe-Lahaie.

Ils estiment que la décision a été prise en catimini, affirmant que les médias et les citoyens n’ont pas été conviés à l’hôtel de ville. Richard W. Dober a même voulu quitter la salle du conseil avant le vote, en guise de protestation, mais il a été informé que ce comportement serait passible d’une amende.

Quand tu veux passer un sapin, tu t’arranges pour qu’il n’y ait pas de publicité autour de ça et qu’on n’ait pas le temps de réagir. C’est pour ça que je me suis levé et que j’ai dit : ‘’non’’ , raconte-t-il.

Pascale Albernhe-Lahaie dénonce une décision prise à la hâte. On a eu une présentation, mais pas d’espace de délibération. On n’a pas non plus le temps de se poser davantage de questions. J’ai senti que les dés étaient déjà joués , déplore-t-elle

Une formule justifiée, plaide la Ville

Contrairement aux séances ordinaires de conseil, une séance extraordinaire n'est pas tenue d’être publique ni d’être annoncée aux citoyens, indique l’administration municipale.

Son porte-parole, Mikaël Morissette, explique les raisons qui ont mené la Ville à accélérer le processus décisionnel. En devançant le vote d’une semaine, il y aura un registre pour permettre aux gens d’exprimer s’il sont d’accord ou non avec le projet. Ça aurait pu être fait à une séance ordinaire, mais ça aurait eu un impact pour échelonner davantage le processus administratif.

Le conseiller Alain Lafontaine, qui siège au comité exécutif, se range du côté de la Ville. Ça n’a pas été fait en catimini, j’en suis convaincu. Plusieurs fois, on a fait des séances d’information , a-t-il fait valoir.

Le projet d'agrandissement de l’aérogare est donc maintenant évalué à 20 millions $. Trois-Rivières et les gouvernements fédéraux et provinciaux doivent assumer la facture conjointement. Si Ottawa a déjà annoncé qu'il allait bonifier sa contribution, la Ville attend toujours la réponse de Québec.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin