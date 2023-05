Fortes pluies en Abitibi-Témiscamingue : les autorités de nouveau sur le qui-vive

Affirmant qu’elle ne s’attend pas à des inondations majeures sur le territoire, la directrice de la Sécurité civile pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec, Danielle Guimond, souligne tout de même que plusieurs secteurs sont présentement surveillés étroitement par les autorités.

Le niveau de l'eau est élevé en bordure du chemin Lavigne, près du lac Beauchastel, à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Actuellement, un peu partout dans la région, les cours d’eau réagissent aux importantes précipitations qu’on a eues dans les derniers jours, mais ça devrait s’estomper prochainement. Évidemment, il y a des secteurs qu’on surveille, que ce soit Rouyn-Noranda, le secteur de la rivière Harricana et le lac Témiscamingue. Les hausses devraient se poursuivre encore quelques jours, mais vers la fin de la semaine, on devrait commencer à observer une baisse des débits et des niveaux. Ce sera cependant de façon très lente et progressive , indique-t-elle.

Le directeur de la sécurité publique pour la Ville de Rouyn-Noranda, Luc Tremblay, confirme que plusieurs secteurs sont de retour dans la zone de surveillance accrue, après quelques jours d’accalmie où la situation était revenue à la normale.

Dans le secteur du lac Beauchastel, à partir d’aujourd’hui [lundi], on a atteint le même seuil que la semaine dernière, où on présentait des inquiétudes, alors qu'on disait aux gens de se préparer et de nous rapporter tout débordement. On est donc revenus à ce seuil d’alerte , fait-il savoir.

« Tout ce qui est la rivière Solitaire vers Rollet, la fin de la baie Opasatica, la baie Solitaire, ce secteur est en constante augmentation depuis quelques jours. » — Une citation de Luc Tremblay, directeur de la sécurité publique pour la Ville de Rouyn-Noranda

Le niveau de l'eau se rapproche de certaines résidences en bordure du lac Beauchastel. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

M. Tremblay précise que la Ville se prépare toujours en fonction du pire scénario en ce qui a trait aux précipitations.

Par conséquent, les résidents des secteurs à risque sont invités à rapporter à la Ville toute situation de débordement et à se munir de sacs de sable auprès de la municipalité s’ils estiment que le niveau de l’eau est appelé à augmenter à proximité de leur résidence.

Danielle Guimond, directrice de la Sécurité civile en Abitibi-Témiscamingue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

La directrice régionale de la Sécurité civile croit toutefois que le pire est passé.

Ce qui est intéressant, il n'y a aucun autre système dépressionnaire en vue. Donc, une absence de pluie environ du 4 au 10 mai signifie des cours d’eau qui devraient diminuer en niveau, en débit ou encore se stabiliser , observe-t-elle.

Des rues barrées à Amos

Aux prises avec une hausse importante du niveau de l’eau sur la rivière Harricana, la Ville d’Amos a pour sa part mis en place des mesures préventives afin de limiter les conséquences de cette montée de l’eau.

La rue Principale Sud est fermée la circulation depuis lundi après-midi, entre la 16e et la 14e Avenue Est. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Lundi, la circulation a ainsi été interdite sur une partie de la rue Principale Sud, entre la 14e et la 16e Avenue Est.

Le directeur-adjoint du Service des incendies de la Ville d'Amos, Stéphane Sigouin, tient toutefois à se faire rassurant.