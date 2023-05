Une chercheuse dénonce un processus d’indemnisation difficile pour les mineurs

Les travailleurs des mines trouvent le processus de demande d’indemnisation auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail (WSIB), décourageant. C’est l’observation de Sherry Mongeau, chercheuse de l'École de médecine du Nord de l’Ontario.

D'après la chercheuse, les mineurs qui ont fait une demande sont souvent confrontés à des difficultés et à un manque de soutien tout au long du processus.

La principale conclusion de cette étude est qu’il est nécessaire d’avoir quelqu’un qui vous soutiendra tout au long du processus de demande d’indemnisation auprès de la WSIB, déclare la chercheuse.

Elle ajoute que pour beaucoup de participants à son étude, il était difficile de joindre quelqu'un et dans l’optique où ils obtenaient de l’aide, ils étaient souvent redirigés vers d’autres services, ce qui rendait le parcours plus long et difficile.

C'est un parcours difficile, et si vous n’avez pas de défenseur, vous n’obtiendrez tout simplement pas le soutien dont vous avez besoin, soutient Mme Mongeau.

Étant donné qu’une grande partie du processus de demande d'indemnisation à la WSIB (de la demande à la vérification de l'état d'avancement d'une demande) a été transférée en ligne, Sherry Mongeau dénonce le manque de formation procurée aux travailleurs des mines, souvent réticents aux nouvelles technologies.

Les participants voulaient pouvoir entrer dans le bureau. C'était leur génération. Ils voulaient pouvoir y entrer pour obtenir de l'aide afin de remplir les formulaires. Nous sommes conscients que les temps changent, mais il n’y a pas assez de soutien sur le terrain, affirme Mme Mongeau.

Un manque d’assistance pour les fumeurs

Pour compléter ses recherches, Sherry Mongeau a également interrogé un groupe de médecins et de représentants syndicaux.

Au terme de son analyse, force était de constater qu'il était absolument difficile pour un médecin de relier la maladie d'un mineur à son environnement de travail.

En effet, le tabagisme est perçu comme la cause principale de bronchite chronique, souvent contractée par les exploitants des mines.

Par ailleurs, compte tenu du fait que les médecins ont de la difficulté à établir avec certitude la réelle cause de la maladie pour les mineurs qui fument, ils déconseillent aux travailleurs de présenter une demande d’indemnisation.

Mme Mongeau a interrogé 16 mineurs de fond pour son étude dont 14 étaient des fumeurs, et les médecins ont conseillé à tous de ne pas présenter de demande.

Bien que ces derniers n'hésitaient pas à mentionner les conditions de travail précaires ( l’air vicié, les fumées qu’ils inspirent, les conditions de travail), la réponse des professionnels de la santé demeurait la même.

« L’un des participants m’a dit qu’il avait l'habitude de remonter de la mine et tout ce qui sortait de sa bouche et de mon nez était noir. (Tout était noir parce que nous étions constamment en train d'inhaler les vapeurs de poussière et les gaz.) Ils n'utilisaient pas les mêmes équipements que les mineurs d'aujourd'hui. » — Une citation de Sherry Mongeau, chercheuse à l'école de médecine du Nord de l'Ontario

Selon la chercheuse, il est important d’établir un lien avec l’histoire de l'exploitation minière.

L'exposition, les radiographies pulmonaires, le test de la fonction pulmonaire. Ce n'est pas facile pour un médecin de faire tout ça , ajoute-t-elle.

D’ailleurs, la recherche expose le danger que ces mêmes facteurs environnementaux peuvent poser pour la santé des mineurs au fil du temps, qu’ils soient fumeurs ou non.

Toutefois, grâce à une action collective soutenue des syndicats, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail a modifié sa politique en matière de réduction des indemnités pour les fumeurs.

Les travailleurs des mines qui fument et dont la demande d’indemnisation permanente auprès de la WSIB avait été réduite en raison de leur tabagisme, perçoivent à présent le montant intégral de compensation.

Une grande victoire pour la chercheuse, qui espère que ses conclusions permettront d’apporter l’aide nécessaire aux mineurs qui présentent une demande, en leur fournissant la formation et la considération dont ils ont besoin.

Avec les informations de Kate Rutherford