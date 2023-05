Les athlètes de la Côte-Nord se distinguent au Championnat provincial de natation scolaire

La cohorte nord-côtière s’est classée au troisième rang du classement général, à égalité avec la région de Québec–Chaudière-Appalaches, avec 457,50 points. Les athlètes ont notamment obtenu la première place dans la catégorie Benjamin féminin, grâce aux performances de Leelou Vollant, de Léanne Essiembre et de Delphine Pineault.

Les nageuses dans la catégorie Benjamin Féminin ont obtenu la première place, notamment grâce aux performances de Leelou Vollant, de Léanne Essiembre et de Delphine Pineault. Photo : Crédit: Patricia Lavoie

Noémie Racine, Ana Racine, Léane Gagnon, Jacob Lessard, Nathan Sergerie et Vincent Duchesne se sont aussi distingués lors des compétitions.

On laisse toujours notre marque au niveau provincial , se réjouit le directeur du Réseau sport étudiant de la Côte-Nord, Éric Boucher, selon qui la région a un bel historique de performances en natation.

En tout, 404 sportifs et leurs entraîneurs et représentants étaient à l’école secondaire Serge-Bouchard, où se déroulait le tournoi. Venus d’un peu partout au Québec, ils sont arrivés vendredi dernier pour assister à la cérémonie d’ouverture, et nager samedi et dimanche.

On avait un comité organisateur hors pair, qui a fait en sorte que tout a bien roulé , selon M. Boucher. À un tel point que l’organisation a déjà appliqué pour accueillir de nouveau les jeux l’année prochaine, rapporte-t-il.

En tout, plus d’une centaine de bénévoles ont prêté main-forte à l’organisation du Championnat.

D’après les informations de Charles-Étienne Drouin